Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα εταιρικά κέρδη στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικό υψηλό, ενώ οι απολαβές των εργαζομένων έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ως ποσοστό του συνολικού εισοδήματος, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια πολλών Αμερικανών και προκαλώντας αυξανόμενες πολιτικές αντιδράσεις.

Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 4,8 τρισ. δολάρια σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, αντιστοιχώντας στο 18% του συνολικού εισοδήματος, σύμφωνα με στοιχεία του Bureau of Economic Analysis. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τα χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντίθετα, το μερίδιο που αντιστοιχεί στους εργαζομένους μέσω μισθών και παροχών μειώθηκε στο 60%, το χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1950.

«Όποιον δείκτη κι αν εξετάσει κανείς, οι εργαζόμενοι, όσον αφορά τις αποδοχές τους, λαμβάνουν με την πάροδο του χρόνου ολοένα μικρότερο μερίδιο του εθνικού εισοδήματος», δήλωσε ο Άμπιελ Ράινχαρτ, οικονομολόγος της JPMorgan.

«Και η άλλη όψη του νομίσματος είναι: πού πηγαίνει αυτό το εισόδημα; Κάπου πρέπει να πηγαίνει. Και ένα μεγάλο μέρος του καταλήγει στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων».

Η έντονη αυτή αντίθεση αναδεικνύει ένα διευρυνόμενο χάσμα που έχει εξελιχθεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την πορεία της οικονομίας και στρέφονται προς πιο λαϊκιστικές πολιτικές επιλογές και στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος, μεταδίδουν οι Financial Times.

Η φετινή εκτίναξη των κερδών έχει οδηγήσει τις αμερικανικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά, καθώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει τα κέρδη των ομίλων της Big Tech, ενώ ο πόλεμος του ΗΠΑ με το Ιράν ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων και ενισχύει τα περιθώρια κέρδους των πετρελαϊκών κολοσσών. Οι ισχυρές επιδόσεις των αμερικανικών επιχειρήσεων έχουν επίσης ενισχύσει τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τις υψηλές τιμές των μετοχών και τα μερίσματα.

Ωστόσο, τα μεγάλα εταιρικά κέρδη εντείνουν τις ανισότητες στις ΗΠΑ. Οι υψηλές αποδόσεις ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους πλουσιότερους Αμερικανούς, οι οποίοι αντλούν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους από επενδύσεις, ενώ τα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος εξαρτώνται περισσότερο από τους μισθούς τους.

Ο πληθωρισμός έχει επίσης ξεπεράσει την αύξηση των μισθών, με αποτέλεσμα οι πραγματικές ωριαίες αποδοχές να μειωθούν κατά 0,2% τον Ιούλιο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

«Τα οφέλη που αποκομίζουν όσοι βρίσκονται στην κορυφή ξεπερνούν κατά πολύ, πάρα πολύ, τα οφέλη —αν υπάρχουν— που βλέπουν όσοι βρίσκονται στη βάση της οικονομικής πυραμίδας», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Πανκότι, αντιπρόεδρος πολιτικής του Groundwork Collaborative, μιας προοδευτικής δεξαμενής σκέψης.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο ξεχωριστές οικονομίες: μία για όσους αποκτούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους από επενδύσεις και παθητικό εισόδημα… και μία για τους συνηθισμένους εργαζομένους που πηγαίνουν στη δουλειά τους καθημερινά».

Ο Τραμπ έχει εφαρμόσει εκτεταμένες φορολογικές περικοπές που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις και τους πλουσιότερους Αμερικανούς, ενώ παράλληλα έχει περικόψει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικών παροχών, όπως τα κουπόνια τροφίμων.

Το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στην οικονομική ευημερία των επιχειρήσεων και των επενδυτών τους, και στους Αμερικανούς με χαμηλότερα εισοδήματα έχει προκαλέσει ολοένα εντονότερες αντιδράσεις από ψηφοφόρους που ανησυχούν για τη διεύρυνση των ανισοτήτων.

«Η αδικία στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο εταιρικός πλούτος έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ο κόσμος ζητά να ληφθούν μέτρα για να αλλάξει αυτό», δήλωσε η Σάρα Αντερσον του Institute for Policy Studies. «Νομίζω ότι μπορεί να βλέπουμε την αρχή μιας σοβαρής αντίδρασης».

Διαβάστε ακόμη

Απάτες νέας γενιάς: Τα νέα κόλπα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Real estate: Επενδυτικό comeback στο κέντρο της Αθήνας – Τα μεγάλα deals που αλλάζουν τον χάρτη

Πλειστηριασμοί: Η μεγάλη ανατροπή για το πρώην «Athenaeum Palace & luxury suites» στη Λ. Συγγρού (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ