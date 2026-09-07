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Ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 35,4% και προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT 26,2% κατέγραψε η THEON International στα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία και διευρύνοντας τη συνολική δυνητική αγορά της σε σχεδόν 8 δισ. ευρώ.

Η αναπτυξιακή δυναμική συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο, με την εταιρεία να αναμένει περαιτέρω επιτάχυνση στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ η νέα κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους 325 εκατ. ευρώ, με επικεφαλής την Alpha Bank, ενισχύει τη ρευστότητα για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων και την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το το Α’ Εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 35,4%, ηγετική κερδοφορία σε επίπεδο κλάδου (Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT 26,2%), σταθερό δείκτη book-to-bill περίπου στο 1,0x, καθώς και σημαντική διεύρυνση της συνολικής δυνητικής αγοράς της THEON σε σχεδόν €8 δισ., χάρη στην επέκτασή της σε συναφείς αγορές υψηλής ανάπτυξης.

Η θετική αναπτυξιακή δυναμική συνεχίστηκε και κατά το Β’ Εξάμηνο του 2026, επωφελούμενη από την παραδοσιακά ισχυρότερη συνεισφορά του δεύτερου εξαμήνου στα ετήσια αποτελέσματα, ενώ περαιτέρω επιτάχυνση αναμένεται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η THEON παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην επιτυχή ενσωμάτωση των πρόσφατα εξαγορασθεισών εταιρειών.

Επιπλέον, νωρίτερα σήμερα, η ΤΗΕΟΝ εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω κοινοπρακτικού δανείου, με επικεφαλής τράπεζα την Alpha Bank, ύψους €325 εκ. Η δανειοδότηση αυτή ενισχύει τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη τραπεζών και θεσμών στο όραμα της Διοίκησης, παρέχοντας στον Όμιλο πόρους για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026:

«Οι ισχυρές επιδόσεις μας κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική της THEON και την επιτυχή υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Οι πρόσφατες εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες έχουν ενισχύσει τις τεχνολογικές μας δυνατότητες και έχουν διευρύνει τη συνολική δυνητική αγορά μας σε σχεδόν €8 δισ. Η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι αμυντικές προτεραιότητες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς προηγμένες δυνατότητες ISR (Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης), αυτόνομα συστήματα και λύσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων αυτών δυνατοτήτων. Η πρωτοφανής ταχύτητα και πρόοδος επίτευξης που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, φέρνουν τη ΤΗΕΟΝ σε τροχιά κερδοφόρας ανάπτυξης και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων

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