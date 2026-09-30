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Νέες παραγγελίες συνολικής αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η THEON International Plc (THEON) από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε ειδοποίηση κατακύρωσης για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης NYX και του δίκυαλου συστήματος μικτής απεικόνισης ORION σε ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική σύμβαση παράδοσης συστημάτων ORION από χώρα της Δυτικής Ευρώπης, εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την πρωτοβουλία THEON NEXT.

Η συγκεκριμένη στρατηγική πρωτοβουλία αφορά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού, πλήρως διασυνδεδεμένου συστήματος όρασης για τον στρατιώτη του μέλλοντος, ενισχύοντας τη θέση της THEON στην αγορά των προηγμένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων άμυνας.

Παράλληλα, ο Όμιλος ανακοίνωσε νέες παραγγελίες αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για συστήματα επιτήρησης ξηράς και θαλάσσης μέσω της ΚΑΠΠΑ, εταιρείας που ελέγχεται κατά 100% από τη THEON.

Το υπόλοιπο μέρος των νέων παραγγελιών αφορά φορητά συστήματα, με τη διοίκηση της εταιρείας να επισημαίνει ότι, από την έναρξη του δ’ τριμήνου του 2026, επιβεβαιώνεται η αυξημένη ζήτηση για εξοπλισμό χερσαίων δυνάμεων, όπως είχε προβλεφθεί από τις αρχές του έτους.

Προεπιλογή για συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων

Οι νέες αναθέσεις ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της THEON στον τομέα των συστημάτων για τον στρατιώτη νέας γενιάς, ενώ η εταιρεία εκτιμά ότι η δραστηριότητα αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 και στις αρχές του 2027.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, ανέφερε ότι η εταιρεία διαπιστώνει ισχυρές προοπτικές σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της για το επόμενο διάστημα.

Όπως σημείωσε, πέρα από τις νέες παραγγελίες των περίπου 50 εκατ. ευρώ, η THEON έχει επιλεγεί για επιπλέον συμβάσεις συνολικής αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων αγοράς. Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το α’ τρίμηνο του 2027.

Η διοίκηση, πάντως, διατηρεί επιφυλακτική στάση στις εκτιμήσεις της, παρά τις θετικές ενδείξεις για την πορεία των νέων αναθέσεων.

Παράλληλα, η THEON προχωρά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων Business Development και Έρευνας & Ανάπτυξης, με επίκεντρο τα σταθεροποιημένα συστήματα (gimbals) και τα συστήματα αεράμυνας, στο πλαίσιο των επενδύσεων που έχει ανακοινώσει.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, θα ξεκινήσει η πλήρης επιχειρησιακή ενοποίηση, με στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου ηλεκτροοπτικών λύσεων σε διεθνές επίπεδο.

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