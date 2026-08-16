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Η Nvidia βρίσκεται σε συζητήσεις για επένδυση έως 3 δισ. δολαρίων στην SB Energy, θυγατρική της SoftBank Group, η οποία αναπτύσσει ένα τεράστιο σχεδιαζόμενο συγκρότημα data centers στο Οχάιο για λογαριασμό της OpenAI, σύμφωνα με δημοσίευμα του Information που επικαλείται πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Η πιθανή συμφωνία εντάσσεται στις ευρύτερες συνομιλίες μεταξύ Nvidia, OpenAI και SB Energy για την παροχή πιστωτικής στήριξης περίπου 100 δισ. δολαρίων για το σχεδιαζόμενο campus data centers στο Οχάιο.

Επένδυση σε δύο στάδια

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Nvidia έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να επενδύσει το ήμισυ των 3 δισ. δολαρίων κατά την υπογραφή της συμφωνίας για το έργο στο Οχάιο και το υπόλοιπο ποσό στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της SB Energy.

Η SB Energy φέρεται να επιδιώκει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ακόμη και τον επόμενο μήνα, με στόχο να αντλήσει τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες, ενώ Nvidia και SB Energy δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

Η SB Energy, στην οποία έχει επίσης επενδύσει η OpenAI, αναπτύσσει μεγάλης κλίμακας ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις data centers. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2019 και κατασκευάζει σειρά μεγάλων συγκροτημάτων data centers, επιχειρώντας να καλύψει την εκρηκτικά αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που δημιουργούν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Το μεγάλο στοίχημα των data centers στο Οχάιο

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται ενώ η Nvidia επανεξετάζει το εύρος της χρηματοδοτικής στήριξης που σχεδίαζε να προσφέρει για το μεγάλο project της OpenAI στο Οχάιο.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι η εταιρεία έχει αναθεωρήσει τα σχέδιά της και πλέον αναμένεται αρχικά να εγγυηθεί χρηματοδότηση μικρότερη των 120 δισ. δολαρίων, έναντι των 250 δισ. δολαρίων που είχαν συζητηθεί προηγουμένως.

Η πιθανή επένδυση στην SB Energy υπογραμμίζει την προσπάθεια της Nvidia να ενισχύσει την παρουσία της όχι μόνο στην αγορά των chips τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημα υποδομών που απαιτείται για τη λειτουργία των νέων, τεράστιας κλίμακας AI data centers.

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