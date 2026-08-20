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Η διευθύνουσα σύμβουλος της Travelodge Hotels, Τζο Μπόιντελ αποχωρεί από τη θέση της, καθώς η βρετανική αλυσίδα οικονομικών ξενοδοχείων δεσμεύεται να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας μετά τη σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα πελάτισσα σε ένα από τα ξενοδοχεία της.

Η Μπόιντελ αποχωρεί έπειτα από τέσσερα χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Travelodge. Ο οικονομικός διευθυντής Ρέι Ράιντι αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη.

Η υπόθεση που έφερε την Travelodge στο επίκεντρο

Η Travelodge έχει δεχθεί έντονη κριτική για τα πρωτόκολλα ασφαλείας της, μετά την υπόθεση γυναίκας που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από άνδρα, στον οποίο είχε δοθεί κάρτα-κλειδί για το δωμάτιό της σε ξενοδοχείο της αλυσίδας στο Μέιντενχεντ.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στη Βρετανία, με τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να συγκαταλέγεται μεταξύ όσων άσκησαν κριτική στην εταιρεία. Η Travelodge ξεκίνησε τον Μάρτιο ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό και τις διαδικασίες ασφαλείας της.

«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ασφάλεια και την ευημερία των επισκεπτών μας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της επιχείρησης», ανέφερε ο Ράιντι σε ανακοίνωσή του.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται «προληπτικά και εποικοδομητικά» με την κυβέρνηση και τον ευρύτερο ξενοδοχειακό κλάδο σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των πελατών.

Η Travelodge ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες οικονομικών ξενοδοχείων στη Βρετανία. Διαθέτει περίπου 630 μονάδες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς και ορισμένα ξενοδοχεία στην Ισπανία.

Η εταιρεία ανήκει στην αμερικανική GoldenTree Asset Management.

Η Μπόιντελ εργαζόταν στην Travelodge επί 13 χρόνια. Προτού αναλάβει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, είχε διατελέσει οικονομική διευθύντρια της εταιρείας.

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