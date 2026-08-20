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Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζει να κινείται ισχυρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, αλλά η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί πλέον ένα νέο ερώτημα για την αγορά, το οποίο είναι πόσο γρήγορα θα χρειαστεί να επιταχυνθεί το επενδυτικό πρόγραμμα ώστε η δυναμικότητα να συμβαδίσει με τη ζήτηση.

Η UBS διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και τιμή στόχο 10,70 ευρώ, έναντι 10,45 ευρώ στις 18 Αυγούστου. Η περιορισμένη δυνητική άνοδος της μετοχής αντισταθμίζεται εν μέρει από την αναμενόμενη μερισματική απόδοση 6,5%, με τη συνολική προσδοκώμενη απόδοση να υπολογίζεται στο 8,9%.

Ανθεκτική ζήτηση παρά τις πιέσεις

Η υποχώρηση της μετοχής κατά περίπου 7% από τα τέλη Φεβρουαρίου συνδέεται, σύμφωνα με τον οίκο, με τις ανησυχίες για την έκθεση της κίνησης στη Μέση Ανατολή και για πιθανή συγκράτηση της διαθέσιμης αεροπορικής χωρητικότητας λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ανθεκτικότητα. Η επιβατική κίνηση έως τον Ιούλιο αυξάνεται κατά 4,5% σε ετήσια βάση, πάνω από τις προβλέψεις τόσο της UBS όσο και της αγοράς για αύξηση περίπου 3% στο σύνολο της χρονιάς.

Για το πρώτο εξάμηνο, η UBS αναμένει EBITDA 171 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 73 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να εμφανίσουν αισθητή άνοδο, με τις βασικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου να αυξάνονται κατά 14%, καθώς εντείνονται οι εργασίες του επενδυτικού προγράμματος.

Για το σύνολο του 2026 προβλέπονται έσοδα 701 εκατ. ευρώ, EBITDA 434 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 217 εκατ. ευρώ. Οι δύο τελευταίες προβλέψεις είναι υψηλότερες από τη συναίνεση της αγοράς, που διαμορφώνεται σε 415 εκατ. ευρώ και 204 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Στο προσκήνιο το MAP50

Η πιο ενδιαφέρουσα παράμετρος για τη μεσοπρόθεσμη εικόνα αφορά την επέκταση της δυναμικότητας. Ο σημερινός σχεδιασμός προβλέπει δυνατότητα εξυπηρέτησης 40 εκατ. επιβατών έως το 2032. Με τις παρούσες τάσεις, όμως, η UBS θεωρεί πιθανό αυτό το επίπεδο να προσεγγιστεί σχετικά σύντομα μετά την ολοκλήρωση των έργων.

Αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο να επισπευσθούν τμήματα του επόμενου σχεδίου MAP50. Σε ένα υποθετικό σενάριο, η UBS εξετάζει την πρόωρη υλοποίηση του 50% ενός προγράμματος ύψους 1,25 δισ. ευρώ. Η κίνηση θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί κυρίως με πρόσθετο δανεισμό και σε μικρότερο βαθμό μέσω μερίσματος σε μετοχές.

Ένα τέτοιο σενάριο θα αύξανε τη μόχλευση, αλλά θα μπορούσε παράλληλα να οδηγήσει σε υψηλότερα ρυθμιζόμενα τιμολόγια και σε θετικές αναθεωρήσεις των κερδών ανά μετοχή. Η UBS υπολογίζει ενδεικτικά αύξηση των ετήσιων τιμολογίων κατά περίπου 140 μονάδες βάσης για πέντε χρόνια και θετική επίδραση περίπου 2% στα κέρδη ανά μετοχή.

H UBS θεωρεί ότι το επενδυτικό αφήγημα του ΔΑΑ μετακινείται σταδιακά από την απλή αύξηση της επιβατικής κίνησης στη διαχείριση της επόμενης μεγάλης φάσης ανάπτυξης.

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