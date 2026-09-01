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Σε μία από τις πιο θετικές αναφορές των τελευταίων μηνών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, η UBS τοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις αγορές που προσφέρουν τον πιο ελκυστικό συνδυασμό πιστωτικής ανάπτυξης, κερδοφορίας και αποτιμήσεων, ενώ ανεβάζει την Πειραιώς στις κορυφαίες ευρωπαϊκές επιλογές της.

H UBS διατηρεί σύσταση overweight για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και εκτιμά ότι ο κλάδος μπορεί να προσφέρει βασική ετήσια συνολική απόδοση περίπου 15% ακόμη και χωρίς περαιτέρω επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων. Οι τράπεζες έχουν ήδη ξεπεράσει την ευρωπαϊκή αγορά κατά 11% από την αρχή του έτους και κατά 130% από το 2021.

Η ελληνική αγορά στον πυρήνα της πιστωτικής ανάκαμψης

Κεντρικό στοιχείο της θετικής στάσης της UBS είναι η επιτάχυνση της εταιρικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Η αύξηση των εταιρικών δανείων στην Ευρωζώνη έχει φτάσει στο 4,2% από 1,6% πριν από έναν χρόνο, αλλά η Ελλάδα κινείται αισθητά υψηλότερα, με ρυθμούς 8%-10% σε ετήσια βάση.

Για την ελληνική αγορά, η UBS αποδίδει την ισχυρή πιστωτική δυναμική στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι επιχειρηματικές χορηγήσεις αναμένεται να αυξάνονται κατά 8%-10% ετησίως έως το 2028, με τη ζήτηση να προέρχεται από υποδομές, τουρισμό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυτιλία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, η λιανική πίστη παραμένει πιο υποτονική, με τα στεγαστικά δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να μειώνονται κατά 1,3% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο.

Η ελβετική τράπεζα επισημαίνει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται ελκυστική και από πλευράς αποτιμήσεων και από πλευράς ευαισθησίας στα επιτόκια.

Πειραιώς αντί Eurobank στις κορυφαίες επιλογές

Η βασική αλλαγή στο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων επιλογών της UBS είναι η είσοδος της Πειραιώς στη θέση της Eurobank. Η Eurobank παραμένει με σύσταση Buy, όμως η UBS προτιμά πλέον την Πειραιώς λόγω του μεγαλύτερου περιθωρίου συνολικής απόδοσης.

Για την Πειραιώς, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 12 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 18% και εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 5,6% για το 2026, που ανεβάζει τη συνολική δυνητική απόδοση περίπου στο 24%.

Η UBS θεωρεί ότι η Πειραιώς αποτελεί άμεσο στοίχημα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στον κύκλο εταιρικών επενδύσεων. Αναμένει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,2% το 2028, ενώ ο μακροπρόθεσμος στόχος της διοίκησης φτάνει στο 17,5%. Παράλληλα, προβλέπει μέση ετήσια αύξηση κερδών 13,7% την περίοδο 2025-2028.

Θετικά μηνύματα και για Alpha, Eurobank και Εθνική

Η εικόνα των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου ήταν θετική και για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Η UBS καταγράφει υπέρβαση των εκτιμήσεων για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων κατά 6% στην Alpha Bank, 7% στη Eurobank, 2% στην Εθνική και 6% στην Πειραιώς.

Παράλληλα, οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται σε σχετικά χαμηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για το 2027, ο μέσος όρος του κλάδου βρίσκεται στις 10,2 φορές, ενώ Εθνική, Eurobank, Alpha και Πειραιώς κινούνται χαμηλότερα.

Η UBS θεωρεί ακόμη ότι η πιστωτική δυναμική στην Ελλάδα παραμένει ελκυστική, παρά τις επιμέρους στρεβλώσεις που προκαλούν εταιρικές συναλλαγές στους δημοσιευμένους ρυθμούς αύξησης δανείων, όπως στην περίπτωση της Eurobank.

Ο ελβετικός οίκος θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μέρος του θετικού ευρωπαϊκού τραπεζικού κύκλου, αλλά μία από τις αγορές όπου η πιστωτική επέκταση, η κερδοφορία και οι αποτιμήσεις δημιουργούν, κατά την άποψή του, ακόμη περιθώρια επαναξιολόγησης.

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