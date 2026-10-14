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Η ελληνική τεχνογνωσία στα ΑΙ «εργαλεία» για επιχειρήσεις «ανοίγει» αγορές σο εξωτερικό, σε Κεντρική Ευρώπη – κυρίως στη Γερμανία– και σε Βόρειες Χώρες, όπως αναφέρει στο newmoney o Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της COMSYS.

Η επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Jaggle.eu σηματοδοτεί μια σημαντική τεχνολογική στροφή για την γνωστή ελληνική τεχνολογική εταιρεία, τα σχέδια της οποίας μας εξηγεί ο CEO της, ένα έμπειρο στέλεχος. Το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι ίσως το πώς λειτουργούν αυτά τα ΑΙ «εργαλεία» νέας γενιάς.

-Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του επενδυτικού σας πλάνου από εδώ και στο εξής, τόσο σε επίπεδο R&D όσο και σε περαιτέρω ενσωμάτωση εργαλείων AI;

Η επένδυση μας στο Jaggle.eu δεν είναι δράση με ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο ολοκλήρωσης ή απόσβεσης. Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνολογικό asset και δική μας πνευματική ιδιοκτησία πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης της COMSYS.

Η προτεραιότητα μας τώρα είναι διπλή. Πρώτον, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο R&D, ενσωματώνοντας το AI βαθύτερα σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης εφαρμογών. Κινούμαστε προς ένα περισσότερο agentic μοντέλο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί απλώς ως assistant αλλά μπορεί να αναλαμβάνει αυτόνομα σημαντικά στάδια της ανάπτυξης, πάντα με την συμμετοχή ανθρώπινης εποπτείας όπου απαιτείται ή επιβάλλεται.

Δεύτερον, εστιάζουμε στην εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας μέσα από τα Jaggle.Apps και γενικά τις επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις. Εκεί βρίσκεται και μια άλλη διάσταση της απόδοση της επένδυσης μας. Είναι η δυνατότητα να μετατρέψουμε την τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει σε επαναλαμβανόμενες, επεκτάσιμες και διεθνώς αξιοποιήσιμες λύσεις για τους πελάτες μας.

-Έχοντας ήδη παρουσία και εγκαταστάσεις σε πάνω από 20-22 χώρες διεθνώς, ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη διάθεση του Jaggle.eu και της νέας σειράς Jaggle.Apps, σε ποιες γεωγραφικές αγορές ή κλάδους εστιάζετε για τη διεθνή σας ανάπτυξη;

Η διεθνής παρουσία της COMSYS για πάνω από 20 χρόνια μας έχει δώσει σημαντική εμπειρία εκτέλεσης έργων σε απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Με το Jaggle.eu περνάμε σε μια διαφορετική φάση εξωστρέφειας: δεν εξάγουμε μόνο τεχνογνωσία και υπηρεσίες αλλά ένα δικό μας τεχνολογικό προϊόν.

Η προσέγγισή μας είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια. Η Κεντρική Ευρώπη με βασική αγορά την Γερμανία και τις Βόρειες Χώρες αποτελούν περιοχές ιδιαίτερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για εμάς. Είναι αγορές με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα, ασφάλεια, κανονιστική συμμόρφωση και αξιοπιστία — χαρακτηριστικά που βρίσκονται στον πυρήνα του Jaggle.eu.

Παράλληλα, το Jaggle.Apps μας επιτρέπει να απευθυνόμαστε στην αγορά με συγκεκριμένα και ξεκάθαρα business use cases, μειώνοντας σημαντικά το entry barrier για έναν νέο πελάτη μας και επιταχύνοντας ταυτόχρονα την υιοθέτηση της πλατφόρμας Jaggle.eu.

Για την COMSYS η εξωστρέφεια είναι άσκηση ουσίας. Επιθυμούμε να αποδείξουμε ότι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκά περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.

-Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ήδη από μεγάλους οργανισμούς στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και του Χρηματοπιστωτικού τομέα. Πώς διαμορφώνεται η ζήτηση για τις νέες εξειδικευμένες εφαρμογές και ποιο είναι το προφίλ των νέων πελατών που στοχεύετε να προσελκύσετε στην εγχώρια αγορά;

Οι οργανισμοί αναζητούν λύσεις που αξιοποιούνται γρήγορα, προσαρμόζονται στις διαδικασίες τους, διασυνδέονται με υφιστάμενα συστήματα και εξελίσσονται μαζί τους. Τα Jaggle.Apps συνδυάζουν έτοιμη εφαρμογή με ευελιξία custom λύσης.

Βασίζονται στο Jaggle.eu, την enterprise-grade, AI-powered Low-code πλατφόρμα της Comsys, με οικονομία στον χρόνο ανάπτυξης, σε κάποιες περιπτώσεις έως 80%. Προσφέρουν ασφάλεια και διακυβέρνηση επιχειρησιακού επιπέδου, πρόσβαση βάση ρόλων, καταγραφή και έλεγχο ενεργειών, έλεγχο και ιδιοκτησία δεδομένων, εγγενή συμμόρφωση με GDPR και EU-AI Act, ευελιξία περιβάλλοντος λειτουργίας και δυνατότητες εξέλιξης.

Εφαρμογές όπως Jaggle.CRM, Jaggle.Conversational AI και Jaggle.XL2App καλύπτουν τις πωλήσεις, συμβάσεις, customer service, υπηρεσίες εργαζομένων, αυτοματοποίηση επικοινωνίας και αξιοποίηση εταιρικής γνώσης μέσω έξυπνων ψηφιακών βοηθών.

Στοχεύουμε οργανισμούς με σύνθετες διαδικασίες, πολλαπλά συστήματα και ανάγκη για ταχύτητα ανάπτυξης, ενοποίηση και έλεγχο.

Οι B2B συνέργειες επιτρέπουν επέκταση από συγκεκριμένη ανάγκη σε περισσότερες λειτουργίες και εφαρμογές, δημιουργώντας μακροχρόνια τεχνολογική συνεργασία με επαναλαμβανόμενη αξία για πελάτη και COMSYS.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με integrators, συμβουλευτικές εταιρείες και τεχνολογικούς partners που μπορούν να δημιουργούν λύσεις λογισμικού για τους πελάτες τους στο Jaggle.eu.

-Το 2024 έκλεισε με έσοδα περίπου 10 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα 4 εκατ. ευρώ. Ποιοι είναι οι οικονομικοί στόχοι της COMSYS για τα επόμενα χρόνια;

Η COMSYS διαθέτει ήδη μια ισχυρή και κερδοφόρα βάση δραστηριότητας. Η στρατηγική μας για τα επόμενα χρόνια είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή έναν δεύτερο ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης με υψηλή δυνατότητα κλιμάκωσης, βασισμένο στη δική μας τεχνολογία, σε recurring revenues και σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με σημαντικές δυνατότητες διεθνούς επέκτασης.

Τα Contact Center και τα CX έργα παραμένουν στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας. Παράλληλα όμως, χτίζουμε και περιμένουμε οι λύσεις Jaggle.eu και Jaggle.Apps να αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη βαρύτητα στις πωλήσεις μας και στην κερδοφορία μας.

Δεν θέλουμε να θέσουμε ως στόχο ένα αυθαίρετο ποσοστό. Ο στόχος είναι η ποιοτική μετατόπιση προς περισσότερα επαναλαμβανόμενα έσοδα, μεγέθυνση της ιδιόκτητη τεχνολογίας και μεγαλύτερη διεθνή δραστηριότητα. Αυτό δημιουργεί καλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης και μακροπρόθεσμα αυξάνει την αξία της εταιρείας.

-Απέναντι σε διεθνείς κολοσσούς του χώρου των Low-Code/No-Code πλατφορμών, ποιο είναι το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της COMSYS;

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα απέναντι στους διεθνείς παίκτες δεν είναι απλώς η τιμή, αλλά ο συνδυασμός enterprise δυνατοτήτων, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.

Το Jaggle.eu συνδυάζει ταχύτητα ανάπτυξης με αποτελεσματική διακυβέρνηση πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλεια, μεγάλες δυνατότητες διαλειτουργικότητας, τεκμηρίωση και κανονιστική συμμόρφωση. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει έτοιμη λύση Jaggle.Apps ή να δημιουργήσει πλήρως εξειδικευμένη εφαρμογή για τις επιχειρησιακές του ανάγκες.

Η ανοικτή αρχιτεκτονική επιτρέπει διασύνδεση με core και legacy συστήματα και αξιοποίηση διαφορετικών AI models, εντάσσοντας την πλατφόρμα στο υφιστάμενο τεχνολογικό οικοσύστημα χωρίς εξάρτηση από συγκεκριμένο πάροχο τεχνητής νοημοσύνης. Για μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, GDPR, ασφάλεια δεδομένων και διακυβέρνηση συστημάτων αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής.

Τοποθετούμε το Jaggle.eu ως ευρωπαϊκή enterprise πρόταση για AI-powered application development, όχι απλώς ως Low-code πλατφόρμα, συνδυάζοντας ταχύτητα, έλεγχο και ουσιαστική προσαρμογή στις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Η COMSYS έχει επενδύσει σε δική της τεχνολογία, πιστεύοντας ότι μια ελληνική εταιρεία μπορεί να ανταγωνιστεί επιτυχώς διεθνώς και ότι υπάρχει χώρος για ισχυρή ευρωπαϊκή πρόταση στο AI-powered Application Development. Φιλοδοξούμε το Jaggle.eu να αποτελέσει παράδειγμα τεχνολογίας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα για τη διεθνή αγορά.

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