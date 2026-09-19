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Η πολιτική επιβίωση του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα δοκιμασία, καθώς δύο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις την Κυριακή αναμένεται να αποτυπώσουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση συνασπισμού και να αναδείξουν τις πιέσεις που δέχεται το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα από την άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κρατίδιο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία στις ακτές της Βαλτικής, όπου η πρωθυπουργός του κρατιδίου και στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Μανουέλα Σβέζιχ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μερτς για την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

«Ο καγκελάριος δεν δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι βλέπει και κατανοεί τα προβλήματά τους», δήλωσε η Σβέζιχ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε επί μήνες να αντιδράσει στο ζήτημα, προκαλώντας έντονη απογοήτευση στους πολίτες.

Η επίθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς δεν προήλθε από την AfD, αλλά από κορυφαίο στέλεχος του SPD, του κόμματος που κυβερνά μαζί με τους συντηρητικούς του Μερτς στο Βερολίνο.

Η AfD ενισχύεται και πιέζει το πολιτικό σύστημα

Η αναμέτρηση πραγματοποιείται μόλις δύο εβδομάδες μετά την ισχυρή επίδοση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα της γερμανικής δεξιάς κατάφερε να ξεπεράσει τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και να βρεθεί κοντά στο ενδεχόμενο σχηματισμού της πρώτης ακροδεξιάς κυβέρνησης κρατιδίου στη Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι νέες κάλπες αυξάνουν την πίεση προς τον Μερτς, ο οποίος βρίσκεται μόλις 16 μήνες στην καγκελαρία. Ο ίδιος έχει συγκαλέσει συνάντηση κορυφαίων στελεχών του CDU στο Βερολίνο την Κυριακή το βράδυ, την ώρα που θα καταμετρώνται οι ψήφοι, προκειμένου να αξιολογήσει τη στήριξη που διαθέτει στο εσωτερικό του κόμματος.

Ιδιαίτερο βάρος έχει η εκλογική μάχη στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία, ένα κρατίδιο περίπου 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η Σβέζιχ επιχειρεί να ανακόψει τη δυναμική της AfD.

Δημοσκόπηση της Forschungsgruppe Wahlen για το ZDF έδειξε το SPD να προηγείται οριακά της AfD, ενώ η CDU καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

Η κρίση για τις τιμές καυσίμων

Η πίεση προς τον Μερτς εντάθηκε μετά την κριτική για το αυξημένο κόστος ζωής. Μία ημέρα μετά τις δηλώσεις της Σβέζιχ, ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών στα καύσιμα.

Την Παρασκευή, το Βερολίνο παρουσίασε πακέτο στήριξης ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα ανακούφισης για τους οδηγούς.

Η κίνηση αυτή θεωρείται προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα στη Γερμανία.

Το προσωπικό στοίχημα της Σβέζιχ

Η Σβέζιχ έχει μετατρέψει την εκλογική αναμέτρηση σε προσωπική πολιτική μάχη απέναντι στην AfD, προβάλλοντας το έργο της κυβέρνησής της σε θέματα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η ναυπηγική βιομηχανία.

Η πρωθυπουργός του κρατιδίου θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής τοπικά και έχει αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του SPD.

Ωστόσο, η πολιτική της διαδρομή δεν στερείται αντιπαραθέσεων. Η Σβέζιχ έχει δεχθεί κριτική για τον ρόλο της στη δημιουργία περιβαλλοντικού ιδρύματος το 2021, το οποίο είχε συνδεθεί με προσπάθειες προστασίας εταιρειών που συμμετείχαν στον αγωγό Nord Stream 2 από αμερικανικές κυρώσεις. Η ίδια έχει υπερασπιστεί τις επιλογές της, υποστηρίζοντας ότι αντανακλούσαν τη γενικότερη αντίληψη που επικρατούσε τότε στη γερμανική πολιτική και οικονομία.

Η μάχη του Βερολίνου

Παράλληλα με το κρατίδιο της Βαλτικής, οι εκλογές στο Βερολίνο αποτελούν ακόμη μία κρίσιμη δοκιμασία για τον Μερτς.

Η CDU, η οποία επέστρεψε στην εξουσία στην πρωτεύουσα το 2023 για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, βρίσκεται σε αμφίρροπη αναμέτρηση με το κόμμα της Αριστεράς.

Η Αριστερά έχει επικεντρώσει την εκστρατεία της στο υψηλό κόστος στέγασης, προτείνοντας μεταξύ άλλων την απαλλοτρίωση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων από μεγάλες εταιρείες.

Η επικεφαλής υποψήφιά της, Ελίφ Εράλπ, κόρη πολιτικών προσφύγων, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη δήμαρχος του Βερολίνου τουρκικής καταγωγής.

Στη μάχη συμμετέχουν επίσης οι Πράσινοι και η AfD, ενώ το SPD, που επί χρόνια αποτελούσε κυρίαρχη δύναμη στην πρωτεύουσα, έχει υποχωρήσει σημαντικά στις δημοσκοπήσεις.

Μια ήττα της CDU στο Βερολίνο θα αποτελούσε ακόμη ένα πλήγμα για τον Μερτς, αν και ο σχηματισμός κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από τις μετεκλογικές συμμαχίες.

Οι εκλογές αυτές αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ για τον Γερμανό καγκελάριο, καθώς θα δείξουν αν η κυβέρνηση μπορεί να ανακτήσει πολιτική δυναμική ή αν η πίεση από την άνοδο της AfD και την κοινωνική δυσαρέσκεια θα ενταθεί περαιτέρω.

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