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Οι Ελβετοί ψηφοφόροι εμφανίζονται έτοιμοι να απορρίψουν την πρόταση για αυστηρότερη ουδετερότητα της χώρας, ενόψει του δημοψηφίσματος της 27ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Περίπου το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πιθανότατα ή σίγουρα θα ψηφίσει κατά της πρότασης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRG SSR. Αντίθετα, το 42% τάσσεται υπέρ του σχεδίου.

Εφόσον εγκρινόταν, η πρόταση θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα της Ελβετίας να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις, απαγορεύοντας την υιοθέτηση των περισσότερων σχετικών μέτρων.

Μάλιστα, διαφορετική δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εμφάνιζε το στρατόπεδο του «όχι» με ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα.

Η μάχη για την ελβετική ουδετερότητα

Η μακρά παράδοση της πολιτικής μη ευθυγράμμισης της Ελβετίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής της ταυτότητας. Σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη, όμως υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για το πόσο αυστηρά πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η αρχή.

Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) επιδιώκει να κατοχυρώσει αυστηρότερα το δόγμα της ουδετερότητας στο Σύνταγμα, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια της εκάστοτε κυβέρνησης να συμμετέχει σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις.

Αντίθετα, η ελβετική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο τάσσονται κατά της πρότασης, υποστηρίζοντας ότι η πιο ευέλικτη ερμηνεία της ουδετερότητας που εφαρμόζεται σήμερα έχει εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό πόσο ελεύθερα θα μπορεί η Ελβετία να προσαρμόζει την εξωτερική της πολιτική στις διεθνείς κρίσεις, χωρίς να εγκαταλείπει την παραδοσιακή θέση ουδετερότητας.

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