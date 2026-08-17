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Αρνητικά σημάδια για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων σημείωσαν υποχώρηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι δηλώσεις πτωχεύσεων αυξήθηκαν αισθητά κατά 5,7%.

Η μείωση της ίδρυσης νέων εταιρειών κάλυψε τους 5 από τους 8 τομείς της οικονομίας. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε ο τομέας της βιομηχανίας (-3,6%), ενώ ακολούθησαν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (-3,4%) καθώς και η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες (-3,2%).

Στον αντίποδα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι νέες εγγραφές στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών (+8,8%), ενώ μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στις κατασκευές (+1%). Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρέμεινε σταθερός.

Όσον αφορά τις πτωχεύσεις, αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν επίσης στους 5 από τους 8 τομείς της οικονομίας. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές δραστηριότητες (+21,1%), με τις μεταφορές (+11,4%) και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+6,8%) να ακολουθούν.

Αντίθετα, μείωση των πτωχεύσεων παρατηρήθηκε στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης (-2,6%), τις κατασκευές (-1,7%) και το εμπόριο (-1,2%).

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