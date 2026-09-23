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Στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών αναπτύχθηκε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη, χάρη στην απρόσμενη ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite PMI) της S&P Global «σκαρφάλωσε» στις 53,1 μονάδες, από 52 τον Αύγουστο, κινούμενος αισθητά υψηλότερα από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η μέτρηση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν ήπια υποχώρηση στις 51,7 μονάδες.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τη δραστηριότητα στη Γερμανία να αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2025 και τη Γαλλία να καταγράφει απρόσμενη επιτάχυνση με την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δύο ετών.

«Η μεταποίηση, με πρωτοστάτη τη Γερμανία, διανύει την καλύτερη περίοδο ανάπτυξης των τελευταίων τεσσάρων ετών, κινούμενη από τις αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα», δήλωσε την Τετάρτη ο Κρις Γουίλιαμσον, οικονομικός αναλυτής της S&P Global Market Intelligence. «Παράλληλα, η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών ανακάμπτει, υποδηλώνοντας ευρεία βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας».

Η οικονομία της ευρωζώνης επιδεικνύει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το συνεπαγόμενο άλμα στο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, η διάρκεια αυτής της αντοχής παραμένει αβέβαιη, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν τριών ετών και το κόστος δανεισμού αυξάνεται.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε αυτόν τον μήνα σε αύξηση των επιτοκίων για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ενώ αναμένεται να πράξει το ίδιο, ενδεχομένως ακόμη και τον Οκτώβριο. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εμφανίζονται λιγότερο ανήσυχοι σχετικά με τη σθεναρή πορεία της οικονομίας, αναθεωρώντας προς τα πάνω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του τρέχοντος έτους στο 0,9%.

Η επιτάχυνση της δυναμικής στις νέες παραγγελίες, τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες κατά τον Σεπτέμβριο, υποδηλώνει «διατηρήσιμη ώθηση ενόψει του δ’ τριμήνου», σύμφωνα με τον Γουίλιαμσον. Ο ίδιος σημείωσε πάντως ότι η οικονομική ισχύς τροφοδοτεί εκ νέου τις τιμές καταναλωτή.

«Δεν αποτελεί έκπληξη η επανεμφάνιση των πληθωριστικών πιέσεων τον Σεπτέμβριο, δεδομένης της αύξησης στις τιμές ενέργειας που απορρέει από τη συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Γουίλιαμσον. «Η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξανόμενων τιμών αναμένεται να ενθαρρύνει την ΕΚΤ να αυξήσει ξανά τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους».

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται από τις αγορές καθώς δημοσιεύονται νωρίς μέσα στον μήνα, αποτυπώνοντας έγκαιρα τις τάσεις και τα σημεία καμπής της οικονομίας. Καθώς αποτυπώνουν το εύρος και όχι το ακριβές βάθος των μεταβολών στην παραγωγή, οι επιχειρηματικές αυτές έρευνες ενδέχεται ορισμένες φορές να διαφέρουν από την τελική αποτύπωση του τριμηνιαίου ΑΕΠ.

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