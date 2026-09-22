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Θεαματική πτώση στις μικρές αποστολές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν τα πρώτα στοιχεία μετά την επιβολή του νέου τέλους των 3 ευρώ για δέματα χαμηλής αξίας, καθώς τα τελωνεία Βελγίου και Ολλανδίας διαπιστώνουν σημαντική μείωση στις εισαγωγές.

Ωστόσο, η υποχώρηση του αριθμού των δεμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά. Αντίθετα, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι πολλές εταιρείες πιθανώς προσαρμόζουν το μοντέλο λειτουργίας τους, μεταφέροντας προϊόντα σε αποθήκες εντός της ΕΕ και πραγματοποιώντας μαζικές εισαγωγές.

Σύμφωνα με στοιχεία των ολλανδικών και βελγικών τελωνειακών αρχών, ο αριθμός των μικρών δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην Ευρώπη έχει μειωθεί σχεδόν κατά 50% από την 1η Ιουλίου, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο ενιαίος εισαγωγικός φόρος των 3 ευρώ.

Βουτιά άνω του 50% στα δέματα από Κίνα σε Βέλγιο και Ολλανδία

Στο Βέλγιο, οι μικρές αποστολές έχουν μειωθεί κατά 53% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ολλανδία, όπου τα τελωνεία αναφέρουν ότι τα δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως από την Κίνα, έχουν περιοριστεί κατά 46%.

Οι δύο χώρες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη ροή μικροδεμάτων προς την Ευρώπη, καθώς μαζί αντιστοιχούν σε περίπου το 50% των αποστολών χαμηλής αξίας που φτάνουν από χώρες εκτός ΕΕ.

Παρότι τα στοιχεία δείχνουν σαφή μείωση, οι ολλανδικές τελωνειακές αρχές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη πιθανώς συνδέεται και με αλλαγή στη στρατηγική των επιχειρήσεων μετά την εφαρμογή του νέου τέλους.

Οι εταιρείες μεταφέρουν προϊόντα σε ευρωπαϊκές αποθήκες

Τα ολλανδικά τελωνεία εκτιμούν ότι αρκετές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως από την Κίνα, πιθανώς εγκαταλείπουν το μοντέλο της αποστολής εκατομμυρίων μικρών δεμάτων απευθείας προς τους καταναλωτές.

«Φαίνεται ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν την εισαγωγή χύδην και την αποθήκευση εντός της ΕΕ, ώστε από εκεί να μεταπωλούν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να περιορίσουν την επίδραση του νέου τέλους ανά μικρό δέμα, καθώς μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων σε ευρωπαϊκές αποθήκες και στη συνέχεια πραγματοποιούν εγχώριες αποστολές προς πελάτες.

Οι τελωνειακές αρχές σημειώνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση για να διαπιστωθεί πόσο μεγάλο μέρος της πτώσης οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών και πόσο στη μεταβολή του τρόπου διακίνησης των προϊόντων.

Δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας πλημμύρισαν την ευρωπαϊκή αγορά

Η απόφαση για την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ήρθε μετά την εκρηκτική ανάπτυξη των κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, οι οποίες δημιούργησαν μια τεράστια ροή μικρών αποστολών προς καταναλωτές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2024 εισήχθησαν στην ΕΕ προϊόντα χαμηλής αξίας, κάτω των 150 ευρώ, συνολικής αξίας περίπου 4,6 δισ. ευρώ.

Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 12 εκατομμύρια δέματα την ημέρα, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2023 η αξία των αντίστοιχων εισαγωγών ανερχόταν σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ το 2022 είχε διαμορφωθεί στα 1,4 δισ. ευρώ.

Η ταχεία αύξηση των αποστολών δημιούργησε σημαντικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές τελωνειακές υπηρεσίες, καθώς ο τεράστιος όγκος μικρών δεμάτων δυσχεραίνει τους ελέγχους και την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων.

Οι ανησυχίες για παράνομα προϊόντα και επικίνδυνα υλικά

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της αυστηροποίησης των ελέγχων είναι η προστασία των καταναλωτών από προϊόντα που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Η μαζική εισροή μικρών αποστολών έχει δυσκολέψει τις αρχές να πραγματοποιούν επαρκείς ελέγχους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εισόδου μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Ενδεικτική είναι εργαστηριακή μελέτη του 2025, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Contact Dermatitis και εξέτασε 111 είδη ένδυσης στην Ιταλία και άλλες χώρες της ΕΕ.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 63% των προϊόντων περιείχε καρκινογόνες, ενδοκρινικά διαταρακτικές ή αλλεργιογόνες χημικές ουσίες, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων.

Νέα εποχή για τα ευρωπαϊκά τελωνεία με ενιαίο σύστημα δεδομένων

Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Dirk Gotink, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη μεταρρύθμιση των τελωνείων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι το νέο τέλος έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τις ροές, αλλά αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα.

«Ο προσωρινός εισαγωγικός δασμός των 3 ευρώ που ισχύει από την 1η Ιουλίου έχει ήδη μειώσει σημαντικά τη ροή των δεμάτων, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», δήλωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνολική μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών τελωνείων, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου συστήματος ελέγχων.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η ΕΕ σχεδιάζει:

τη δημιουργία ενιαίου κεντρικού κόμβου τελωνειακών δεδομένων ,

, την ίδρυση European Customs Authority στη Λιλ της Γαλλίας ,

, περισσότερους ελέγχους με βάση την ανάλυση κινδύνου,

στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών.

Στόχος είναι η καλύτερη παρακολούθηση των προϊόντων που εισέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παράνομων ή μη ασφαλών εισαγωγών.

Η νέα ευρωπαϊκή τελωνειακή αρχή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2028, αποτελώντας βασικό στοιχείο της νέας στρατηγικής ελέγχου των εισαγωγών.

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