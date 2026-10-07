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Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας.

Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, η UGT και η CCOO, δήλωσαν ότι συμφώνησαν στην ημερομηνία διεξαγωγής της απεργίας, αν και η απόφαση πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από άλλα συνδικάτα σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα. Αυτή θα είναι η πρώτη γενική απεργία που υποστηρίζεται από κοινού από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας εδώ και 14 χρόνια.

Η απεργία αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη κινητοποίηση έπειτα από μια σειρά διαδηλώσεων που πυροδοτήθηκαν από την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη, με ακτιβιστές να κατασκηνώνουν σε μία από τις κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας, ζητώντας λύσεις για την κλιμακούμενη στεγαστική κρίση.

Οι διαδηλώσεις αυτές, σε συνδυασμό με την καταψήφιση από το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα διαταγμάτων που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των εξώσεων και στη μείωση των ενοικίων, ώθησαν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Ο Σάντσεθ επιδιώκει να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα από τους χειρισμούς της κυβέρνησής του σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα και τις υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα και την οικογένειά του, προς το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, έναν τομέα όπου πιστεύει ότι μπορεί να αξιοποιήσει τη διογκούμενη δυσαρέσκεια για την άνοδο των ενοικίων.

Η Ισπανία παρουσιάζει έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών, αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο έως το 2028, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας.

Καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν κατοικία, η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πιέσεις στην αγορά. Η μέση τιμή ενοικίου, στα 1.176 ευρώ, αντιστοιχεί περίπου στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία, σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της χώρας.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του μισθού μας δαπανάται για τη στέγαση. Ποιο είναι το νόημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, όταν το κόστος της στέγασης αυξάνεται με ρυθμό τρεις, τέσσερις ή και πέντε φορές ταχύτερο;» δήλωσε η Βαλέρια Ράκου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών.

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