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Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξήγαγαν «εντατικές διαβουλεύσεις» σχετικά με το εμπόριο υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ κατέβαλαν επίσης προσπάθειες για τη διευθέτηση οικονομικών και εμπορικών ανησυχιών, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Για τα υβριδικά οχήματα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η εξαγωγική ποσόστωση της Κίνας δεν θα είναι μικρότερη από τις ποσοστώσεις που θα δοθούν σε άλλες πηγές εισαγωγών και ότι τα μέτρα της ΕΕ δεν θα στοχοθετούν ειδικά τα προϊόντα της Κίνας ούτε θα επιβάλλουν διακρίσεις σε βάρος των εταιρειών της.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης σε μία προς τα επάνω προσαρμογή των εξαγωγών υβριδικών οχημάτων με βάση τα στοιχεία για το 2025 ώστε να εξασφαλισθούν ευκαιρίες και σταθερή ανάπτυξη για τις κινεζικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε το υπουργείο στη δήλωσή του.

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