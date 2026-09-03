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«Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμης σημασίας για την ‘Ένωση μας. Πλησιάζουμε στη λήψη μιας απόφασης που θα έχει μέγιστες επιπτώσεις. Αφορά το επόμενο προϋπολογισμό μας, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2028-2034. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι το πέρας του τρέχοντος έτους. Είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε οποιαδήποτε περικοπές, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ερευνητών, των αγροτών, των καινοτόμων δράσεων, των φοιτητών και βεβαίως των επιχειρήσεων» είπε στην έναρξη των δηλώσεων του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα επιβάλλει μια νέα προσέγγιση σε θέματα προϋπολογισμού και νέα διάρθρωση του προϋπολογισμού, αλλά και νέο τρόπο κατανομής των πόρων μας. Χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις κοινές μας προτεραιότητες και μεταξύ αυτών άμυνα και ασφάλεια, αλλά και την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την στρατηγική ανθεκτικότητα» σημείωσε.

«Παράλληλα, και ταυτόχρονα επιβάλλεται, όπως ακριβώς είπατε κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε θέματα κοινής αγροτικής πολιτικής και συνοχής. Είναι πολιτικές θεμελιώδους σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι η ανθεκτικότητα, οι ευκαιρίες και η ευημερία θα φτάσουν σε κάθε μία γωνιά της Ευρώπης» είπε.

Ο Αντόνιο Κόστα στη συνέχεια αναφερόμενος στην γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ανέφερε: «η Ελλάδα βρίσκεται σε θέσεις στρατηγικής σημασίας σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και κάποιες φορές τα πράγματα δεν τα βλέπουμε όπως ακριβώς τα βλέπετε εσείς, από την απόσταση των Βρυξελών, γι’ αυτό και είχε σημασία να ακούσω ότι είχατε εσείς να πείτε».

«Χρειάζεται προστασία των συνόρων μας και των θαλάσσιων συνόρων για να εξασφαλίσουμε πως η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα απαραίτητα μέσα και τις δυνατότητες για να μπορέσει να απαντά αποτελεσματικά. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε.

«Ο κ. πρωθυπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία επωφελή και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα. Η εποικοδομητική συμμετοχή της Τουρκίας είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στην συνεργασία. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της ΕΕ είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της ένωσης» είπε.

«Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή συμφωνήσαμε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν επιπτώσεις στη σταθερότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη και την ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης, επηρεάζεται και η μετανάστευση, οι μεταναστευτικές ροές και έχουμε άμεσες επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και γι’ αυτό τον λόγο ακριβώς θα πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι, παρόντες δηλαδή, στην περιοχή» ανέφερε.

«Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα, για τον ενεργό ρόλο που έχει αναλάβει υπό αυτή την έννοια, ιδιαιτέρως δε σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των σχέσεων με τους εταίρους μας στον κόλπο» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη είναι ακόμη ισχυρότερη όταν είμαστε ενωμένοι, όλοι μαζί, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες γεωπολιτικές εποχές. Αγαπητέ Κυριάκο η δική σου δέσμευση, η δική σου συνεισφορά είναι και θα συνεχίσουν να είναι πολύτιμες, καθώς διαμορφώνουμε τη δική μας κοινή απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας. Συμβαδίζοντας είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να έχουμε ουσιώδη πρόοδο και να φτιάξουμε μια πιο ενωμένη και ακόμα πιο ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση».

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