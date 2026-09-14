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Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κατάργησε τις περικοπές μισθών που είχαν επιβληθεί στους καρδιναλίους και στο προσωπικό της Αγίας Έδρας κατά την περίοδο της πανδημίας, πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή τους από τον προκάτοχό του.

Ο Αμερικανός ποντίφικας, ο οποίος έκλεισε τα 71 τη Δευτέρα, εξέδωσε παπικό διάταγμα στο οποίο αναφέρει ότι τα μέτρα που είχε θεσπίσει ο Πάπας Φραγκίσκος το 2021 ήταν «αναγκαία για την αντιμετώπιση της εξαιρετικής πρόκλησης που έθεσε η πανδημία». Οι σχετικές διατάξεις είχαν ήδη τροποποιηθεί εν μέρει πέρυσι.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε μειώσει κατά 10% τους μισθούς των καρδιναλίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι εργαζόμενοι της Αγίας Έδρας και άλλων θεσμών είχαν υποστεί μείωση αποδοχών κατά 8%.

Τα μέτρα λιτότητας μπορούν πλέον να τερματιστούν, «με τη βεβαιότητα ότι οι θεσμοί της Αγίας Έδρας και του Κράτους της Πόλης του Βατικανού θα συνεχίσουν, με διαφορετικά μέσα, τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας», ανέφερε ο Πάπας Λέων στο έγγραφο.

Η κατάργηση του προηγούμενου διατάγματος ισχύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου. Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν όσο αυτό βρισκόταν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος των συσσωρευμένων μισθολογικών αυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με το νέο διάταγμα.

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