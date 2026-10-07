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Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές –τις πρώτες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας– εάν αποτύχει και η τελευταία προσπάθειά του να βάλει τέλος στην πολιτική παράλυση που διαρκεί εδώ και πέντε μήνες.

Η Ρουμανία, χώρα με κρίσιμο ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει χωρίς πλήρως λειτουργική κυβέρνηση από την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού τον Μάιο, ενώ το κοινοβούλιο έχει απορρίψει διαδοχικά τους υποψηφίους που πρότεινε ο Νταν για την πρωθυπουργία.

Τα πολιτικά κόμματα καλούνται τώρα να αποφασίσουν εάν θα στηρίξουν τον τελευταίο υποψήφιο του Προέδρου, τον διπλωμάτη Λούκα Νικουλέσκου, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες εννέα ημέρες.

Σιμιόν: Χωρίς εκλογές δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση

Ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του Νταν από την άκρα δεξιά, Τζορτζ Σιμιόν, υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση χωρίς νέες εκλογές. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρόεδρο ότι έχει επιβάλει ένα είδος «αποκλεισμού» της δημοκρατικής διαδικασίας, επειδή «φοβάται ότι θα έρθουμε στην εξουσία».

Την ίδια στιγμή, ο τελευταίος υποψήφιος του Νταν για την πρωθυπουργία που απορρίφθηκε, ο ευρωβουλευτής Ζίγκφριντ Μουρεσάν, προειδοποίησε μιλώντας στο Politico ότι η χώρα πληρώνει ήδη οικονομικό τίμημα, καθώς επενδυτικές αποφάσεις αναβάλλονται.

«Η αναβολή των πρόωρων εκλογών και η παραμονή σε αυτή την κατάσταση αδιεξόδου θα έχει, κάποια στιγμή, και αρνητικές οικονομικές συνέπειες», δήλωσε.

Η Ρουμανία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, διαθέτει τον έκτο μεγαλύτερο πληθυσμό στην ΕΕ και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, φιλοξενώντας μεγάλη στρατιωτική βάση και εγκατάσταση της αμερικανικής αντιπυραυλικής ασπίδας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτική αστάθεια, διαφθορά και διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, συνθήκες που έχουν τροφοδοτήσει την άνοδο της εθνικιστικής ακροδεξιάς.

Απειλή ακόμη και για απομάκρυνση του Προέδρου

Μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού την άνοιξη, εν μέσω διαφωνιών για τις περικοπές στον προϋπολογισμό, το κοινοβούλιο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Σιμιόν, επικεφαλής της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR), ευρωσκεπτικιστής και υποστηρικτής της διακοπής της βοήθειας προς την Ουκρανία, δήλωσε στο Politico ότι ο Πρόεδρος πρέπει να δώσει στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να τερματίσουν το αδιέξοδο μέσω νέων εκλογών, διαφορετικά κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με διαδικασία απομάκρυνσής του.

Το AUR βρίσκεται στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων στη Ρουμανία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Σιμιόν επιχειρεί ήδη να συγκεντρώσει υποστήριξη στο κοινοβούλιο για την έναρξη διαδικασίας εναντίον του Προέδρου, εκτιμώντας ότι η δυναμική αυτή θα ενισχυθεί εάν αποτύχει και ο Νικουλέσκου και ο Νταν αρνηθεί εκ νέου να προκηρύξει εκλογές.

«Όλοι λένε: “Εντάξει, αν αυτό δεν περάσει, θα πάμε σε πρόωρες εκλογές”, αλλά δεν γνωρίζουν τον Νικούσορ Νταν όπως τον γνωρίζω εγώ», είπε ο Σιμιόν.

Χαρακτήρισε τον Πρόεδρο «πολύ πεισματάρη», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αρνηθεί τις εκλογές ακόμη και εάν όλα τα κόμματα τις ζητήσουν. «Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών και ψήφων για να τον θέσουμε τουλάχιστον σε αναστολή, αν όχι να τον απομακρύνουμε», πρόσθεσε.

Γιατί ο Νταν απορρίπτει τις πρόωρες εκλογές

Ο Νταν έχει αρνηθεί να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του AUR στην κυβέρνηση. Στις περσινές προεδρικές εκλογές επικράτησε του Σιμιόν και θεωρεί ότι οι πολιτικές θέσεις του αντιπάλου του αποτελούν απειλή για τον φιλοδυτικό και φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ρουμανίας, σύμφωνα με το Politico.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι πρόωρες εκλογές θα ήταν επιζήμιες, καθώς μια νέα προεκλογική περίοδος θα προκαλούσε περαιτέρω καθυστερήσεις στις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και στη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης.

«Κανείς δεν θέλει μια νέα Ελλάδα»

Η παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει αρχίσει να αφήνει αποτύπωμα και στις αγορές, με το ρουμανικό λέου να έχει αποδυναμωθεί έναντι του ευρώ τους τελευταίους μήνες.

Ο Σιμιόν κάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να επιδείξουν υπομονή, επιχειρώντας παράλληλα να τους διαβεβαιώσει ότι το AUR θα ακολουθήσει δημοσιονομικά υπεύθυνη πολιτική εάν αναλάβει την εξουσία.

«Κανείς δεν θέλει μια νέα Ελλάδα», δήλωσε. «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους διεθνείς εταίρους μας και για να ανακτήσουν τα χρήματα που τους οφείλονται».

Οι αναφορές του Σιμιόν στην Ελλάδα παραπέμπουν στην ελληνική κρίση χρέους, καθώς η Ρουμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις και πολιτική αβεβαιότητα.

Κερδίζει έδαφος το σενάριο των πρόωρων εκλογών

Η ιδέα μιας πρόωρης προσφυγής στις κάλπες κερδίζει πλέον έδαφος στο Βουκουρέστι.

Ο επικεφαλής του κόμματος από το οποίο προέρχεται ο Νταν, της Ένωσης Σώστε τη Ρουμανία, έχει συνταχθεί με πολιτικούς του Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος, καθώς και με τους ηγέτες των Σοσιαλδημοκρατών και του AUR, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορεί να απαιτηθεί μια πρωτοφανής πρόωρη εκλογική αναμέτρηση.

Το τελευταίο σχέδιο του Νταν εξακολουθεί να έχει πιθανότητες επιτυχίας, ωστόσο οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων παραμένουν έντονες.

Οι Φιλελεύθεροι δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τον Νικουλέσκου για την πρωθυπουργία εφόσον οι Σοσιαλδημοκράτες δεν αποκτήσουν υπερβολικά μεγάλη επιρροή. Οι Σοσιαλδημοκράτες, από την πλευρά τους, ζητούν από τον υποψήφιο πρωθυπουργό να αλλάξει την κατεύθυνση της χώρας, εγκαταλείποντας τις πολιτικές λιτότητας του απερχόμενου Φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν.

Προειδοποίηση για τις επενδύσεις

Ο Μουρεσάν, φιλοευρωπαίος Φιλελεύθερος και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προειδοποίησε ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι από την παράταση της κρίσης είναι πραγματικοί.

Παρότι χαρακτήρισε τις πρόωρες εκλογές ως επιλογή που δεν προτιμά, παραδέχθηκε ότι μπορεί τελικά να αποδειχθούν αναπόφευκτες.

«Η πολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει τώρα στη χώρα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε οικονομική αβεβαιότητα», δήλωσε. «Ήδη βλέπουμε επενδυτές να συγκρατούν τις επενδύσεις τους και να αναβάλλουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις μέχρι να αποκτήσουν μεγαλύτερη βεβαιότητα».

Ο ίδιος άσκησε κριτική και για τις καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της μακροβιότερης πολιτικής κρίσης στη Ρουμανία μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989.

«Εάν ο Πρόεδρος είχε κινηθεί γρήγορα για τον διορισμό πρωθυπουργού τον Μάιο και δεν είχε καθυστερήσει τις υποψηφιότητες, ίσως να είχαμε ήδη πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές και να βρισκόμασταν τώρα με νέο κοινοβούλιο και σταθερή κυβέρνηση με τετραετή ορίζοντα», είπε.

«Είναι σαφές ότι οι επιλογές περιορίζονται και δεν γίνονται καλύτερες όσο παρατείνεται η πολιτική κρίση», κατέληξε.

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