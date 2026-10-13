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Αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες βρίσκονται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, οι οποίοι αναπροσαρμόζουν σταδιακά τις αγοραστικές τους συνήθειες, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις, που ενισχύονται από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών καλούνται να διαχειριστούν μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Όπως επισημαίνει η S&P Global Ratings σε πρόσφατη έκθεσή της, ο αυξημένος πληθωρισμός, το υψηλό κόστος διαβίωσης, οι αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών δημιουργούν νέες προκλήσεις για τον κλάδο.

Ύστερα από μια πολυετή περίοδο ανόδου των πωλήσεων, οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι γίνεται πλέον δυσκολότερο να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος τους στις τελικές τιμές των προϊόντων. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης καταγράφει τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η καταναλωτική ζήτηση ανά κατηγορία, αναδεικνύοντας τους κλάδους που εξακολουθούν να πιέζονται και εκείνους που εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή.

Πώς διαμορφώνεται η ζήτηση ανά κατηγορία προϊόντων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της S&P Global, αρκετές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών εξακολουθούν να καταγράφουν περιορισμένη ζήτηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα παραδοσιακά προϊόντα οικιακής φροντίδας, τα αλκοολούχα ποτά, τα πολυτελή ενδύματα, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, το ταξιδιωτικό λιανεμπόριο, η εστίαση και τα επώνυμα συσκευασμένα τρόφιμα μαζικής κατανάλωσης. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη συσσωρευμένη επιβάρυνση που έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς αυξήσεις στο κόστος ζωής. Ως αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις ιδιωτικής ετικέτας, κυρίως στα είδη οικιακής χρήσης και στα συσκευασμένα τρόφιμα.

Στον αντίποδα, ισχυρότερες επιδόσεις εμφανίζουν τα προϊόντα ομορφιάς και υγείας, στα οποία περιλαμβάνονται οι βιταμίνες, τα συμπληρώματα και τα διατροφικά είδη, καθώς και τα εκπτωτικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, τα είδη ιδιωτικής ετικέτας, τα έτοιμα γεύματα, τα αναψυκτικά, τα ενεργειακά ποτά και τα κοσμήματα. Παράλληλα, κατηγορίες που συνδέονται με πιο προσιτές μορφές πολυτέλειας, όπως η περιποίηση προσώπου και σώματος, τα αρώματα και τα προϊόντα μαλλιών, εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα. Η ισχυρή παρουσία γνωστών εμπορικών σημάτων, η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και η σχετικά περιορισμένη παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αυτών των κατηγοριών να διατηρούν μεγαλύτερη ευχέρεια στην τιμολόγηση, παρά τη γενικότερη υποχώρηση της καταναλωτικής δυναμικής.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η προτίμηση σε προϊόντα που συνδυάζουν υγιεινή διατροφή, λειτουργικά οφέλη και βιώσιμα χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας στην αύξηση του μεριδίου αγοράς τους. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ζήτηση για τρόφιμα και ποτά με λιγότερη ζάχαρη ή αλάτι, προϊόντα χωρίς αλκοόλ και επιλογές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, κυρίως μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων, όπως η Γενιά Ζ και οι millennials. Επιπλέον, η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων GLP-1 για τη διαχείριση του σωματικού βάρους επιταχύνει τη μετατόπιση προς πιο υγιεινές καταναλωτικές επιλογές, επηρεάζοντας παράλληλα τις στρατηγικές ανάπτυξης και καινοτομίας των επιχειρήσεων τροφίμων και, σε μικρότερο βαθμό, ποτών.

Εδραιώνεται η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Η διεύρυνση της παρουσίας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας εξακολουθεί να αποτελεί βασική τάση στις ευρωπαϊκές αγορές καταναλωτικών αγαθών. Κατά την περίοδο 2022-2024, όταν ο πληθωρισμός βρισκόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, σημαντικό μέρος των καταναλωτών επέλεξε οικονομικότερες εναλλακτικές αντί των επώνυμων προϊόντων, επιχειρώντας να περιορίσει τις δαπάνες του νοικοκυριού.

Όπως επισημαίνει η S&P Global, η μεταστροφή αυτή, που αρχικά θεωρήθηκε προσωρινή αντίδραση στην ακρίβεια, αποκτά πλέον περισσότερο μόνιμα χαρακτηριστικά. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η σταδιακή μείωση της ποιοτικής απόστασης ανάμεσα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα αντίστοιχα επώνυμα. Η τάση είναι περισσότερο εμφανής σε βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης, όπως τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης και τα χαρτικά οικιακής χρήσης, όπου οι δυνατότητες διαφοροποίησης μέσω καινοτομίας είναι συνήθως περιορισμένες. Η αυξανόμενη διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ενισχύει τον ανταγωνισμό για την παρουσία στα ράφια των καταστημάτων και δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στους παραγωγούς επώνυμων προϊόντων, ιδιαίτερα όταν η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει χαμηλή.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα υψηλότερης τιμολογιακής κατηγορίας συνεχίζουν να επενδύουν στην έρευνα, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη βελτίωση της συσκευασίας και στην αναβάθμιση της σύνθεσής τους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη δυνατότητα καθορισμού υψηλότερων τιμών, κυρίως σε τομείς όπου η διαφοροποίηση και η καινοτομία έχουν μεγαλύτερη σημασία, όπως τα καλλυντικά, τα προϊόντα διατροφής και τα ποτά υψηλής αξίας.

Οι προοπτικές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών που αξιολογούνται από τους διεθνείς οίκους έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Σε αυτό συμβάλλουν η γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων τους, η παρουσία τους σε αναδυόμενες αγορές με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και η εφαρμογή προγραμμάτων περιορισμού του κόστους και ενίσχυσης της αποδοτικότητας.

Ωστόσο, οι προκλήσεις για τον ευρύτερο κλάδο παραμένουν σημαντικές και οι κίνδυνοι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύμφωνα με την S&P Global Ratings, το 18% των ευρωπαϊκών εταιρειών καταναλωτικών αγαθών που βρίσκονται υπό την αξιολόγησή της παρουσιάζει αρνητικές προοπτικές, γεγονός που αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες πιέσεις και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν το οικονομικό περιβάλλον.

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