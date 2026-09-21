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Σε μία κίνηση «κλειδί» για τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών προχωρά η ΕΚΤ, εκκινώντας τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την επένδυση ενός μικρού μέρους των ιδίων κεφαλαίων της σε tokenised (ψηφιοποιημένους) τίτλους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας ως επενδυτής και η ενίσχυση της θεσμικής της τεχνογνωσίας γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technology – DLT) στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ αποτελεί ένα μη νομισματικό χαρτοφυλάκιο, τα έσοδα του οποίου συμβάλλουν στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της κεντρικής τράπεζας, εξαιρουμένων εκείνων που σχετίζονται με τα εποπτικά της καθήκοντα.

Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει ενεργά τη ευρύτερη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για την προσαρμογή του χρήματος κεντρικής τράπεζας στην ψηφιακή εποχή. Ακρογωνιαίοι λίθοι αυτής της στρατηγικής είναι η λύση Pontes —η νέα πλατφόρμα του Ευρωσυστήματος για την εκκαθάριση tokenised περιουσιακών στοιχείων σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, η οποία τέθηκε επίσημα σε λειτουργία σήμερα— καθώς και η πρωτοβουλία Appia, η οποία θα παράσχει το προσχέδιο για ένα ολοκληρωμένο tokenised χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα στην Ευρώπη.

Όλες οι συναλλαγές της ΕΚΤ στο πλαίσιο του νέου αυτού εγχειρήματος θα εκκαθαρίζονται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας μέσω του Pontes.

Καθώς οι αγορές tokenised χρηματοπιστωτικών προϊόντων εξελίσσονται παράλληλα με τις νέες υποδομές DLT, η ΕΚΤ επιδιώκει μέσω άμεσων τοποθετήσεων να αποκτήσει πρωτογενή εμπειρία σε ολόκληρο το φάσμα του επενδυτικού κύκλου —από την εκτέλεση των συναλλαγών και την εκκαθάριση, έως τη διαχείριση συστημάτων και χαρτοφυλακίου.

Οι αρχικές επενδύσεις θα εστιάσουν σε τίτλους εκπεφρασμένους σε ευρώ, οι οποίοι εκδίδονται από κεντρικές και περιφερειακές κυβερνήσεις της ευρωζώνης, κρατικούς οργανισμούς, καθώς και ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς θεσμούς.

Με την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα καθορίσει τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στις νέες tokenised εκδόσεις και τη συνολική διαμόρφωση του ψηφιακού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη.

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