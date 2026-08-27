Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικό αντίκτυπο τόσο στα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων όσο και στη συμπεριφορά των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν τα φετινά κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα. Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε μεγάλη έρευνα της Barclays Plc.

Περίπου το 60% των επιχειρήσεων επενδύει ήδη ή σχεδιάζει να επενδύσει σε τεχνολογίες που θα τις βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις συνθήκες ακραίας ζέστης, διαπίστωσε η Barclays.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα κατέστησαν σαφές ότι θεωρούν τις θερμοκρασίες άνω των 25,1 βαθμών Κελσίου υπερβολικά υψηλές για αγορές, ενώ όταν ο υδράργυρος ξεπερνά τους 24,2 βαθμούς Κελσίου δεν επιθυμούν πλέον να μετακινούνται προς και από την εργασία τους.

Τα ευρήματα έρχονται έπειτα από ένα καλοκαίρι ιστορικών ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Βρετανοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πέντε κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες που ξεπέρασαν επί μέρες τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έπληξαν την παραγωγικότητα, με τους κλάδους της γεωργίας και των κατασκευών να δέχονται ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις.

Η ακραία ζέστη ανέδειξε επίσης πόσο απροετοίμαστο παραμένει μεγάλο μέρος των κρίσιμων υποδομών της Βρετανίας απέναντι στην ταχεία άνοδο των θερμοκρασιών, καθώς σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιες συγκοινωνίες βρέθηκαν υπό σημαντική πίεση.

Τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα αποτελούν άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω σε συχνότητα τις επόμενες δεκαετίες, όσο συνεχίζονται οι εκπομπές από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η περασμένη χρονιά ήταν η θερμότερη για το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1884, ενώ το καλοκαίρι του 2026 βρίσκεται σε τροχιά να αποδειχθεί ακόμη θερμότερο.

Μέχρι τη δεκαετία του 2050, τα παρατεταμένα και έντονα κύματα καύσωνα αναμένεται να είναι πολύ συχνότερα, ενώ, σύμφωνα με επιστήμονες, θα μπορούσαν να καταγραφούν θερμοκρασίες ακόμη και 45 βαθμών Κελσίου.

Τα ευρήματα της έρευνας της Barclays φωτίζουν ακόμη τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα σε βασικές οικονομικές παραμέτρους, όπως οι καταναλωτικές δαπάνες και τα έσοδα των επιχειρήσεων.

Η ακραία ζέστη εξελίσσεται σε «μια ολοένα πιο τακτική επιχειρησιακή πρόκληση», επσήμανε ο Τζέισον Κόνσταμπλ, επικεφαλής του τομέα ακινήτων της Barclays UK Corporate Bank.

«Αυτό δημιουργεί μια σαφή ευκαιρία για τους παρόχους λύσεων θέρμανσης και ψύξης, ενεργειακής και κτιριακής αναβάθμισης, διαχείρισης εγκαταστάσεων και ευρύτερων υπηρεσιών βιωσιμότητας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 28% των επιχειρήσεων έχει ήδη υιοθετήσει μέτρα για την ευημερία και προστασία των εργαζομένων, όπως πρόσθετα διαλείμματα ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τη ζέστη.

Παράλληλα, το 23% προσφέρει πλέον ευέλικτες επιλογές ή δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας, ενώ το 21% προσαρμόζει ακόμη και το ωράριο εργασίας.

Μεταξύ των υπόλοιπων ευρημάτων καταγράφεται και αύξηση 4,3% στις χρηματικές ροές προς λογαριασμούς εταιρικών πελατών της Barclays που ειδικεύονται στον κλιματισμό, κατά το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η έρευνα της Barclays, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου, διαπίστωσε επίσης ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι περισσότερο ευάλωτες στις διαταραχές που προκαλεί η ζέστη. Περισσότερες από μία στις τέσσερις ανέφεραν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητά τους.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Συναγερμός στην Ευρώπη για τον χειμώνα – Το εφιαλτικό σενάριο για τιμές στα 120 ευρώ

Reuters: Η Energean κοντά στην εξαγορά assets της BP στην Αίγυπτο – Στο $1 δισ. το πιθανό deal

UEFA κατά Ινφαντίνο: Ποινική υπόθεση για το σχέδιο των $20 δισ. – Ο ρόλος-κλειδί του Κούσνερ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ