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Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνθηκε τον Ιούλιο, καθώς η απότομη αύξηση των λογαριασμών ενέργειας έβαλε τέλος στη σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης των πιέσεων για τα βρετανικά νοικοκυριά.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση, από 2,6% τον Ιούνιο, όταν ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η βρετανική στατιστική υπηρεσία (ONS). Η άνοδος ήταν αντίστοιχη με τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας ανέμενε επιτάχυνση στο 2,8%.

Η ενέργεια πίσω από την επιτάχυνση

Η αύξηση του πληθωρισμού αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την άνοδο κατά 13% του ανώτατου ορίου στις τιμές ενέργειας, το οποίο καθορίζει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων κίνησης.

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες, ένας από τους σημαντικότερους δείκτες εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα της Αγγλίας, υποχώρησε στο 3,4% από 3,6%.

Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται η ενέργεια, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,6%.

Η βρετανική λίρα διατήρησε τα κέρδη της μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, σημειώνοντας άνοδο 0,1% στα 1,3541 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα βρετανικά κρατικά ομόλογα έδειχναν ότι οι αποδόσεις αναμένεται να ανοίξουν ελαφρώς χαμηλότερα.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο

Η νέα επιτάχυνση οδήγησε τον συνολικό πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή του, καθώς οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να αυξάνουν τις πιέσεις στους καταναλωτές.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει θέσει το κόστος ζωής στο επίκεντρο του πρώτου μήνα της διακυβέρνησής του, ανακοινώνοντας σειρά μέτρων, από την επιβολή ανώτατου ορίου στα εισιτήρια των λεωφορείων έως τη μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας.

Ωστόσο, ένας παρατεταμένος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Τράπεζας της Αγγλίας να μειώσει τα επιτόκια. Αν οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν περαιτέρω, δεν αποκλείεται να αυξηθούν ακόμη και οι πιέσεις για νέα άνοδο των επιτοκίων.

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