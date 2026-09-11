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Σε νέο κύκλο ανάπτυξης περνά η Alassia NewShips Management, συμφερόντων του Νικόλα Β. Χατζηιωάννου, επιταχύνοντας την ανανέωση του στόλου της με τέσσερις νέες ναυπηγήσεις τις οποίες ανέβασαν ως πληροφορία στο site της εταιρείας.

Με τις τελευταίες παραγγελίες, το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας φθάνει πλέον τα επτά πλοία, ενώ έχει 10 στο νερό. Δύο φορτηγά των 64.000 dwt θα παραδοθούν μέσα στο 2027, τρία 64.000 dwt το 2029 και ένα 40.000 dwt to 20230.

Η κίνηση αποτελεί συνέχεια μιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης που εξελίσσεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η Alassia αξιοποίησε την ισχυρή ναυλαγορά που ακολούθησε την πανδημία για να αποεπενδύσει από παλαιότερο τονάζ, πουλώντας συνολικά οκτώ πλοία, από Handysize έως Capesize, κατασκευής μεταξύ 2006 και 2011.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alassia NewShips Management, Βασίλη Σακέλλη, η Alassia αποφάσισε να συνεχίσει τις επενδύσεις, περνώντας πλέον από τη φάση της αντικατάστασης των πωληθέντων πλοίων σε εκείνη της επέκτασης.

Η Alassia επιδιώκει παράλληλα τη δημιουργία σειρών με αδελφά πλοία, περιορίζοντας την πολυμορφία του στόλου της, διευκολύνοντας τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των πλοίων. Μετά, λοιπόν, την πώληση οκτώ πλοίων μέσα σε τέσσερα χρόνια, η Alassia αλλάζει πλέον κατεύθυνση. Σταματάει τις περαιτέρω αποεπενδύσεις και στρέφει το βάρος στην παραλαβή νεότερου και αποδοτικότερου τονάζ.

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