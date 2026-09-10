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Στα έξι νεότευκτα bulk carriers ανεβάζει πλέον το ναυπηγικό της πρόγραμμα η Alassia NewShips Management, συμφερόντων του Νικόλα Β. Χατζηωάννου, επιταχύνοντας την ανανέωση του στόλου της σε μια περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες πλοιοκτήτες ενισχύουν την παρουσία τους στα ασιατικά ναυπηγεία.

Η τελευταία κίνηση αφορά τρία Ultramax χωρητικότητας 64.000 dwt, τα οποία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2029. Το ναυπηγείο που αναλαμβάνει την κατασκευή τους δεν έχει γίνει γνωστό.

Με τη νέα τριάδα, όμως, η εικόνα του orderbook της Alassia αλλάζει αισθητά. Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί μια μεμονωμένη αγορά νέου τονάζ, αλλά διαμορφώνει ένα πρόγραμμα σταδιακής ανανέωσης του στόλου της με συνολικά έξι πλοία.

Στο υφιστάμενο βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνεται ένα bulk carrier 40.000 dwt στη Naikai Shipbuilding, καθώς και δύο πλοία των 64.000 dwt, τα οποία κατασκευάζονται στην Imabari Shipbuilding της Ιαπωνίας και στη Nantong COSCO KHI Ship Engineering της Κίνας.

Η επιλογή της κατηγορίας Ultramax έχει τη δική της σημασία. Τα συγκεκριμένα πλοία προσφέρουν μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία, καθώς μπορούν να απασχοληθούν σε διαφορετικές διαδρομές και φορτία, ενώ η νέα γενιά bulkers σχεδιάζεται με χαμηλότερη κατανάλωση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με παλαιότερες μονάδες.

Η Alassia διαχειρίζεται σήμερα δέκα bulk carriers, γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον ολοκληρωθεί το σημερινό ναυπηγικό πρόγραμμα χωρίς άλλες μεταβολές στον στόλο, θα φθάσει τα 16 πλοία σε πλήρως παραδοτέα βάση.

Η κίνηση Χατζηωάννου αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν τοποθετηθεί στο ευρύτερο σκηνικό του dry bulk. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 παραγγέλθηκαν διεθνώς 285 νέα bulk carriers, έναντι 172 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το συνολικό orderbook του κλάδου είχε πλησιάσει τα 1.700 πλοία. Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας προέρχεται από ελληνικά και κινεζικά συμφέροντα.

Για την Alassia, επομένως, τα τρία νέα Ultramax δεν αποτελούν απλώς ακόμη μία παραγγελία. Δείχνουν επιλογή ανανέωσης τώρα, με ορίζοντα το 2029, ώστε η εταιρεία να βρεθεί στην επόμενη φάση της αγοράς με μεγαλύτερο, νεότερο και αποδοτικότερο στόλο.

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