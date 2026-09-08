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Την ανάγκη συντονισμένης δράσης σε ολόκληρο το ναυτιλιακό οικοσύστημα, προκειμένου η μετάβαση σε καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, υπογράμμισε η Αγγελική Φράγκου. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners ήταν κεντρική ομιλήτρια στο 4ο Διεθνές Φόρουμ Χρηματοδότησης Πλοίων της Export-Import Bank of China, αναπτύσσοντας το θέμα «Πράσινη ναυτιλία, καινοτόμες συνεργασίες».

Όπως επισήμανε, η απανθρακοποίηση του κλάδου δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις επενδυτικές αποφάσεις των πλοιοκτητών. Αντίθετα, προϋποθέτει τη συμμετοχή ναυπηγείων, τραπεζών, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφαλιστικών οργανισμών και νηογνωμόνων.

«Η μετάβαση σε μια πιο πράσινη ναυτιλία θα απαιτήσει την ενεργό συμμετοχή όλων στον ναυτιλιακό κλάδο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αγγελική Φράγκου. Οι πλοιοκτήτες, σύμφωνα με την ίδια, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να διαθέσουν κεφάλαια για αποδοτικότερα πλοία και νέες τεχνολογικές εφαρμογές. Τα ναυπηγεία, από την πλευρά τους, καλούνται να μετατρέψουν αυτές τις απαιτήσεις σε ανταγωνιστικά σχέδια, δημιουργώντας παράλληλα την τεχνογνωσία και την παραγωγική δυνατότητα για την υλοποίησή τους σε μεγάλη κλίμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της χρηματοδότησης. Τράπεζες, εταιρείες leasing και ασφαλιστές θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν μέρος του ρίσκου που συνοδεύει τα καινοτόμα πλοία και τις τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί ευρέως στην αγορά. Κρίσιμη χαρακτήρισε και τη συμβολή των νηογνωμόνων, οι οποίοι καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι νέες λύσεις δεν είναι μόνο ασφαλείς από τεχνική άποψη, αλλά μπορούν ταυτόχρονα να γίνουν αποδεκτές και από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Αναφερόμενη στη στρατηγική της Navios, η Αγγελική Φράγκου τόνισε ότι ο όμιλος θα εξακολουθήσει να δοκιμάζει και να υιοθετεί τεχνολογίες που προσφέρουν τόσο λειτουργικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη. «Θα επενδύσουμε σε έναν σύγχρονο και αποδοτικό στόλο και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο το ναυτιλιακό οικοσύστημα», σημείωσε, θέτοντας ως στόχο ένα πιο αποτελεσματικό, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο θαλάσσιων μεταφορών.

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