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Νέα επένδυση σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων σε containerships συνδέεται με τη Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου, διευρύνοντας περαιτέρω το ήδη μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Το επιβεβαιωμένο σκέλος της συμφωνίας προέρχεται από την ίδια τη νοτιοκορεατική HJ Shipbuilding & Construction. Το ναυπηγείο γνωστοποίησε στις 22 Σεπτεμβρίου ότι υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή τεσσάρων containerships, συνολικής αξίας 678,97 δισ. γουόν, περίπου 491 εκατ. δολάρια, με πλοιοκτήτη από την Ωκεανία. Η HJSC δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αγοραστή. Οι παραδόσεις προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2029.

Το δεύτερο σκέλος προέρχεται από τη ναυτιλιακή αγορά. Ναυπηγικές και ναυλομεσιτικές πηγές, ταυτοποιούν τον αγοραστή ως τη Navios Maritime Partners και τοποθετούν τη χωρητικότητα των πλοίων στις περίπου 10.100 teu έκαστο.

Εφόσον η ταυτοποίηση επιβεβαιωθεί, η κίνηση θα προσθέσει περίπου $491 εκατ. σε ένα ναυπηγικό πρόγραμμα που ήδη αριθμούσε 29 νεότευκτα συνολικής επένδυσης περίπου $2,5 δισ., ανεβάζοντας δυνητικά το συνολικό ύψος των επενδύσεων προς τα $3 δισ.

Παράλληλα, η Αγγελική Φράγκου έχει ανοίξει ισχυρό μέτωπο στα VLCC. Μέσα στο 2026 η Navios έχει συμφωνήσει επτά νεότευκτα supertankers συνολικής αξίας $843,5 εκατ., με παραδόσεις το 2028-2029. Η Navios, δείχνει ότι η εταιρεία επεκτείνει ταυτόχρονα την έκθεσή της σε δύο βασικές αγορές: στα μεγάλα containerships και στα VLCC, με τον επενδυτικό ορίζοντα να φτάνει πλέον έως το 2029.

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