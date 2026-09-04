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Δύο από τους ισχυρότερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους αξιοποιούν την άνοδο των αξιών στα Capesize, προχωρώντας στην πώληση δύο πλοίων συνολικής αξίας 68,75 εκατ. δολαρίων.

Η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου και η Lavinia Bulkers του Πάνου Λασκαρίδη αποδεσμεύουν χωρητικότητα ηλικίας 16 και 17 ετών, «κλειδώνοντας» υψηλές τιμές σε μία περίοδο κατά την οποία τόσο η ναυλαγορά όσο και η αγορά μεταχειρισμένων μεγάλων bulk carriers κινούνται έντονα ανοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η Navios συμφώνησε να πουλήσει σε κινεζικά συμφέροντα το «Navios Pollux», χωρητικότητας 180.727 dwt, το οποίο κατασκευάστηκε το 2009 στο νοτιοκορεατικό ναυπηγείο STX. Το τίμημα τοποθετείται στα 30,75 εκατ. δολάρια.

Η συναλλαγή επιβεβαιώνεται και μέσα από την τελευταία χρηματιστηριακή ενημέρωση της εταιρείας. Η Navios ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει το συγκεκριμένο Capesize μαζί με ένα containership μεταφορικής ικανότητας 4.730 teu, έναντι συνολικού τιμήματος 65,25 εκατ. δολαρίων. Καθώς η αξία του containership έχει προσδιοριστεί στα 34,5 εκατ. δολάρια, το τίμημα για το «Navios Pollux» διαμορφώνεται στα 30,75 εκατ. δολάρια. Η παράδοσή του προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με scrubber, στοιχείο που ενισχύει την εμπορική του αξία παρά την ηλικία του. Η συναλλαγή εντάσσεται στη διαρκή ανανέωση του στόλου της Navios, η οποία ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει τρία νεότευκτα, ιαπωνικής κατασκευής Capesize για παραδόσεις από το 2028 έως το 2029, με συνολική υπολογιζόμενη αξία περίπου 204,4 εκατ. δολαρίων.

Ακόμη υψηλότερη είναι η αποτίμηση του «Erato» της Lavinia Bulkers. Το πλοίο, χωρητικότητας 180.120 dwt και κατασκευής 2010 στο ναυπηγείο Saijo της Imabari Shipbuilding, φέρεται να πωλείται σε άγνωστο μέχρι στιγμής αγοραστή έναντι περίπου 38 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται επίσης για Capesize με εγκατεστημένο scrubber, ενώ ο επόμενος ειδικός έλεγχος είναι προγραμματισμένος για το 2029. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ιαπωνική κατασκευή, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το ισχυρό τίμημα.

Η τιμή του «Erato» είναι κατά 7,25 εκατ. δολάρια ή περίπου 24% υψηλότερη από εκείνη του «Navios Pollux», παρότι τα δύο πλοία έχουν σχεδόν την ίδια μεταφορική ικανότητα και διαφορά ηλικίας μόλις ενός έτους. Η σύγκριση αναδεικνύει το premium που εξακολουθεί να αποδίδει η αγορά στα πλοία ιαπωνικής κατασκευής.

Το «Erato» είναι ένα από τα δύο συμβατικά Capesize της Lavinia Bulkers, μαζί με το κινεζικής κατασκευής «Pigassos». Ο όμιλος διατηρεί, παράλληλα, ισχυρή παρουσία στα μεγαλύτερα Newcastlemax, με έξι πλοία αυτού του τύπου, καθώς και ευρύ στόλο μικρότερων bulk carriers.

Οι ναύλοι τροφοδοτούν τις αξίες

Οι δύο πωλήσεις πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Baltic Dry Index ενισχύθηκε κατά 5,5%, στις 3.331 μονάδες, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023. Ο επιμέρους δείκτης των Capesize σημείωσε ημερήσια άνοδο 8,1%, στις 5.642 μονάδες, ενώ τα μέσα ημερήσια έσοδα των πλοίων αυξήθηκαν κατά 3.819 δολάρια, στα 47.666 δολάρια. Η κινητικότητα ήταν αυξημένη τόσο στον Ατλαντικό όσο και στον Ειρηνικό, παρά την υποχώρηση των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος.

Η βελτίωση των ναύλων έχει περάσει άμεσα στις αποτιμήσεις των πλοίων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η ενδεικτική αξία ενός Capesize ηλικίας 15 ετών είχε ήδη αυξηθεί πάνω από 20%, στα 36,5 εκατ. δολάρια. Το τίμημα των 38 εκατ. δολαρίων για το «Erato» δείχνει ότι τα ποιοτικά, ιαπωνικής κατασκευής πλοία μπορούν πλέον να ξεπεράσουν ακόμη και αυτό το επίπεδο.

Οι κινήσεις της Navios και της Lavinia δεν σηματοδοτούν αποχώρηση από την αγορά των μεγάλων bulk carriers. Αντίθετα, αποτυπώνουν τη στρατηγική εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων που ακολουθούν πολλοί Έλληνες πλοιοκτήτες: πώληση παλαιότερης χωρητικότητας όταν οι αξίες βρίσκονται ψηλά και σταδιακή διοχέτευση των κεφαλαίων σε νεότερα, οικονομικότερα και περιβαλλοντικά αποδοτικότερα πλοία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026 ελληνικά συμφέροντα πούλησαν 87 bulk carriers, εκτιμώμενης αξίας 968 εκατ. δολαρίων, αλλά ταυτόχρονα αγόρασαν 48 πλοία αξίας περίπου 952 εκατ. δολαρίων. Η εικόνα, επομένως, δεν είναι εκείνη μιας γενικευμένης αποεπένδυσης, αλλά ενός εκτεταμένου ανασχηματισμού στόλων, με τους Έλληνες να εκμεταλλεύονται τη ρευστότητα της S&P αγοράς και τις υψηλές αποτιμήσεις της μεγάλης χωρητικότητας.

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