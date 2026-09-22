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Η Saudi Aramco επιστρέφει με μεγάλη ένταση στις εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου, δημιουργώντας πρόσθετη ζήτηση για VLCC σε μία αγορά που ήδη λειτουργεί με εξαιρετικά περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου η σαουδαραβική πετρελαϊκή φόρτωσε περίπου 14 εκατ. βαρέλια αργού σε επτά VLCC, σύμφωνα με στοιχεία της TankerTrackers.com που επικαλείται το Reuters. Δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το διεθνές πρακτορείο εμφάνιζαν επίσης επτά δεξαμενόπλοια κοντά στο Ras Tanura. Κάθε VLCC μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια αργού.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της μεγάλης αναδιάταξης των σαουδαραβικών εξαγωγών μετά τη διακοπή λειτουργίας του East–West Pipeline, η οποία περιόρισε τις φορτώσεις μέσω Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Aramco έχει μεταφέρει αυξημένους όγκους προς τα ανατολικά τερματικά της Σαουδικής Αραβίας και επομένως ξανά προς τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τα στοιχεία δείχνουν ήδη την αλλαγή κλίμακας. Οι σαουδαραβικές ποσότητες που κινούνταν μέσω του Ορμούζ διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε διάστημα έξι ημερών, έναντι μόλις 700.000 βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο, ενώ οι φορτώσεις αργού από τα σαουδαραβικά τερματικά του Κόλπου έχουν αυξηθεί επίσης αισθητά. (Reuters⁠)

Παράλληλα, περίπου 60 εκατ. βαρέλια από το Ras Tanura έχουν προγραμματιστεί για μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο στην περιοχή του Sohar στο Ομάν μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με εμπορικές πηγές που επικαλείται το Reuters. Η πρακτική αυτή έχει εξελιχθεί σε βασικό μηχανισμό παράκαμψης των προβλημάτων στις παραδοσιακές εξαγωγικές διαδρομές της περιοχής.

Για την αγορά των VLCC, όμως, η νέα αυτή πραγματικότητα έχει άμεσο κόστος. Μεγάλος αριθμός πλοίων παραμένει δεσμευμένος σε μεταφορές γύρω από το Ομάν, σε μεταφορτώσεις ή σε σημαντικά μεγαλύτερες διαδρομές, μειώνοντας τον αριθμό των πλοίων που μπορούν να προσφερθούν άμεσα για νέα φορτία. Η εικόνα του παγκόσμιου στόλου από μόνη της είναι παραπλανητική. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εξαφανίστηκαν τα VLCC, αλλά ότι σημαντικό μέρος της χωρητικότητας βρίσκεται για περισσότερο χρόνο εκτός της φυσιολογικής εμπορικής κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές στις ροές του αργού από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία και από τον Ατλαντικό προς ασιατικά διυλιστήρια αυξάνουν τα τονομίλια και περιορίζουν ακόμη περισσότερο την προσφορά διαθέσιμων πλοίων.

Η επίπτωση στους ναύλους είναι ήδη πρωτοφανής. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, το κόστος μεταφοράς με VLCC από τον Κόλπο προς την Κίνα έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 30 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς το νέο σύστημα μεταφορτώσεων και οι μεγαλύτερες διαδρομές απορροφούν συνεχώς χωρητικότητα.

Σε ημερήσια βάση, ορισμένες ενδεικτικές αποτιμήσεις ναύλων έχουν κινηθεί σε επίπεδα κοντά ή και πάνω από το 1 εκατ. δολάρια, ανάλογα με τη διαδρομή και τις συνθήκες του ταξιδιού. Πρόκειται για κόστος ικανό πλέον να επηρεάσει όχι μόνο την κερδοφορία των πλοιοκτητών αλλά και την ίδια την επιλογή αργού από τα διυλιστήρια.

Όταν η διαφορά στο μεταφορικό κόστος μεταξύ δύο πηγών προμήθειας φθάνει σε δεκάδες δολάρια ανά βαρέλι, το freight μετατρέπεται από δευτερεύον κόστος σε βασική παράμετρο του εμπορίου πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φόρτωση επτά VLCC από την Aramco μέσα σε μία ημέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αντιπροσωπεύει μόνο 14 εκατ. επιπλέον βαρέλια που εισέρχονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι επτά από τα μεγαλύτερα πλοία της αγοράς δεσμεύονται σε μία στιγμή κατά την οποία κάθε διαθέσιμο VLCC έχει αυξημένη αξία.

Και όσο η Σαουδική Αραβία εξαρτάται περισσότερο από τις ανατολικές εξαγωγικές πύλες και το Ορμούζ, τόσο η πίεση στη διαθέσιμη χωρητικότητα δύσκολα υποχωρεί. Το παράδοξο της αγοράς είναι πλέον εμφανές: περισσότερο σαουδαραβικό πετρέλαιο μπορεί να επιστρέφει στις διεθνείς αγορές, αλλά για να φθάσει στους αγοραστές απαιτεί ολοένα περισσότερα πλοία και ολοένα ακριβότερη μεταφορά.

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