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Την πώληση του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Λευκά Όρη» ανακοίνωσε η Attica Group έναντι συνολικού τιμήματος 8,3 εκατ. ευρώ. Όπως είχε αναφέρει το newmoney η πώληση του πλοίου ήταν αναμενόμενη και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Attica Group για αναδιάταξη του στόλου και σταδιακή αντικατάσταση πλοίων μεγάλης ηλικίας. Το συγκεκριμένο πλοίο είχε ναυπηγηθεί το 1987 και ήταν περισσότερο γνωστό στο επιβατικό κοινό με την προηγούμενη ονομασία του «Blue Horizon».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει την πώληση του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, πλοιοκτησίας θυγατρικής της εταιρίας, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 8,3 εκατ.

Από την πώληση προέκυψε κέρδος ποσού Ευρώ 4,9 εκατ., το οποίο θα αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου 2026.

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