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Σε ανοιχτό πολιτικό και οικονομικό μέτωπο εξελίσσεται η διαφωνία μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών για το νέο παγκόσμιο πλαίσιο απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, με το διακύβευμα να αφορά πλέον όχι μόνο τους περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και το μελλοντικό κόστος λειτουργίας και επενδύσεων για χιλιάδες πλοία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεβάζει την πίεση προς τα κράτη-μέλη ενόψει της επόμενης κρίσιμης φάσης των διαπραγματεύσεων στον International Maritime Organization (IMO), ζητώντας κοινή ευρωπαϊκή στάση. Ο Επίτροπος για το Κλίμα Wopke Hoekstra δήλωσε ότι είναι «imperative» να υπάρξει ενότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η προσδοκία των Βρυξελλών είναι η «ευρωπαϊκή οικογένεια» να βρίσκεται στην ίδια γραμμή. Ερωτηθείς μάλιστα εάν η Κομισιόν θα μπορούσε να κινηθεί κατά της Ελλάδας εφόσον η Αθήνα διαφοροποιηθεί εκ νέου, απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, δεν δείχνει διάθεση υπαναχώρησης. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη εκφράσει έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Euractiv, η Ελλάδα έχει παράλληλα κινηθεί μαζί με τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία προς την κατεύθυνση μιας εναλλακτικής προσέγγισης, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει, μεταξύ άλλων, ευνοϊκότερη αντιμετώπιση του LNG στο νέο κανονιστικό περιβάλλον.

Η σύγκρουση έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την ελληνόκτητη ναυτιλία. Το IMO Net-Zero Framework δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη περιβαλλοντικό κανονισμό. Προβλέπει δύο βασικούς μηχανισμούς: ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη σταδιακή μείωση της έντασης εκπομπών των ναυτιλιακών καυσίμων και έναν μηχανισμό τιμολόγησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εφόσον τελικά υιοθετηθεί, συνεπώς, θα επηρεάσει άμεσα τις επιλογές καυσίμου, το λειτουργικό κόστος, τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και, κατ’ επέκταση, τις αποφάσεις για νεότευκτα πλοία και αναβαθμίσεις του υφιστάμενου στόλου.

Το μέτωπο που έχει διαμορφωθεί δεν περιορίζεται πλέον στην Ελλάδα. Κύπρος, Ιταλία και Μάλτα δεν συντάχθηκαν με την τελική κοινή ευρωπαϊκή θέση στα τέλη Αυγούστου, εκφράζοντας επιφυλάξεις, σύμφωνα με το Euractiv. Στις 9 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, οι τέσσερις μεσογειακές ναυτιλιακές χώρες συναντήθηκαν στη Λεμεσό και υπέγραψαν κοινή διακήρυξη, δεσμευόμενες για στενότερο συντονισμό ενόψει των επερχόμενων συζητήσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στον IMO.

Η συσπείρωση των τεσσάρων χωρών αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω του μεγέθους των στόλων που συνδέονται με αυτές και, κυρίως, επειδή αναδεικνύει μια βαθύτερη διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η ενεργειακή μετάβαση της παγκόσμιας ναυτιλίας: με ποια καύσιμα, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιο οικονομικό κόστος για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Το Net-Zero Framework είχε εγκριθεί επί της αρχής από την Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO τον Απρίλιο του 2025, αλλά η διαδικασία υιοθέτησής του δεν ολοκληρώθηκε. Τον Οκτώβριο του 2025 η έκτακτη σύνοδος του MEPC διέκοψε τις συζητήσεις για έναν χρόνο, προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειες εξεύρεσης ευρύτερης συναίνεσης.

Οι τελευταίες επίσημες πληροφορίες του IMO δείχνουν μάλιστα ότι το καθοριστικό χρονοδιάγραμμα εκτείνεται πλέον έως τον Δεκέμβριο. Η επόμενη διακυβερνητική ομάδα εργασίας έχει προγραμματιστεί για τις 23-27 Νοεμβρίου, ακολουθεί η MEPC 85 από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου και η έκτακτη σύνοδος που είχε διακοπεί το 2025 προβλέπεται να επαναληφθεί στις 4 Δεκεμβρίου, υπό την αίρεση των συζητήσεων στη MEPC 85.

Παρά τα νέα αυτά ορόσημα, ακόμη και στις Βρυξέλλες δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει συμφωνία. Ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στο Euractiv ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί νέα μετάθεση των συνομιλιών ακόμη και μέσα στο 2027. Την ίδια στιγμή, πηγή της Κομισιόν περιέγραψε με ιδιαίτερα δραματικό τρόπο το αδιέξοδο στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, λέγοντας ότι οι πλευρές κατευθύνονται «προς έναν τοίχο με 200 χιλιόμετρα την ώρα».

Έτσι, πίσω από τη φαινομενικά τεχνική συζήτηση για τις εκπομπές διαμορφώνεται μια πολύ μεγαλύτερη μάχη για το οικονομικό μοντέλο της ναυτιλίας των επόμενων δεκαετιών. Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, οι τελικές αποφάσεις θα επηρεάσουν από το ποιο καύσιμο θα επιλεγεί για ένα νεότευκτο έως το ύψος των μελλοντικών περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Και για την Αθήνα, η αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες μετατρέπεται πλέον σε δοκιμασία του κατά πόσον οι μεγάλες ναυτιλιακές χώρες της Μεσογείου μπορούν να αλλάξουν την ευρωπαϊκή γραμμή πριν από την τελική αναμέτρηση στον IMO.

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