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Στο στόχαστρο άγνωστου βλήματος βρέθηκε στις 4 Οκτωβρίου το δεξαμενόπλοιο «Lipsi», το οποίο διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου. Το πλοίο, σημαίας Λι Liberia, είναι τύπου Aframax/LR2 και έχει χωρητικότητα 115.057 dwt. Κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να μείνει ακυβέρνητο και να παρασυρθεί προσωρινά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιστατικό ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή. Η ιδιαίτερη διάσταση της επίθεσης αφορά την ηλικία του πλοίου. Το «Lipsi» παραδόθηκε στη Dynacom στις 24 Αυγούστου 2026 από τη Shanhaiguan Shipbuilding, μόλις έξι εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Η νέα επίθεση προστίθεται σε προηγούμενα περιστατικά που έχουν επηρεάσει πλοία της Dynacom στην ίδια περιοχή, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

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