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Μια επένδυση $103,5 εκατ. που εξελίχθηκε σε πολύμηνη μάχη για τον έλεγχο της Genco Shipping & Trading μετατρέπεται πλέον σε σημαντική ρευστότητα για την Diana Shipping. Η ελληνικών συμφερόντων εισηγμένη έχει εισπράξει σχεδόν $100 εκατ. από τις τελευταίες πωλήσεις μετοχών της Genco, έχοντας ουσιαστικά ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού κεφαλαίου της, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί περίπου 2,4 εκατ. μετοχές, αξίας περίπου $65 εκατ. με βάση τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Η τελευταία κίνηση ήταν και η μεγαλύτερη. Η Diana διέθεσε επιπλέον 2 εκατ. μετοχές της Genco, αντλώντας περισσότερα από $51 εκατ. και κατεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 5,4%, από το 14,4% που είχε φτάσει να ελέγχει πριν αρχίσει την αποεπένδυση. Οι πωλήσεις έγιναν σε οκτώ συναλλαγές από τις 27 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου, με τιμές μεταξύ $26 και $27,54 ανά μετοχή. Ξεχωρίζει η διάθεση πακέτου 1,52 εκατ. μετοχών προς έναν μη κατονομαζόμενο αγοραστή, στην τιμή των $26,75.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν εξεταστεί από την αρχή η επένδυση. Η Diana είχε συγκεντρώσει έως 6,41 εκατ. μετοχές της Genco, καταβάλλοντας συνολικά περίπου $103,5 εκατ. Στην κορύφωση της αξίας της, πριν ξεκινήσει το sell-down, η συμμετοχή είχε φτάσει να αποτιμάται κοντά στα $168 εκατ. Με προηγούμενες πωλήσεις να έχουν αποφέρει περισσότερα από $47 εκατ. και τις τελευταίες συναλλαγές άλλα $51 εκατ. και πλέον, η Diana βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη ανάκτηση του κεφαλαίου που είχε τοποθετήσει. Παράλληλα, της απομένει ένα πακέτο περίπου 2,4 εκατ. μετοχών, το οποίο στα $27,14 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε χρηματιστηριακή αξία περίπου $65 εκατ.

Η αλλαγή στρατηγικής αποτυπώνεται και στη μετοχική κατάταξη. Η Diana, που είχε βρεθεί στην πρώτη θέση μεταξύ των μετόχων της Genco, έχει υποχωρήσει πλέον στην τέταρτη, πίσω από τη BlackRock με 10,5%, την Kibo Investments της Berge Bulk με 8,51% και την Dimensional Fund Advisors με 5,78%. Η σταδιακή έξοδος ακολουθεί την απόφαση της Diana στις 14 Αυγούστου να αποσύρει την πρότασή της για εξαγορά της Genco. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη προσπάθεια εκλογής δύο μελών στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, καθώς και η σύγκρουση γύρω από τον αμυντικό μηχανισμό «poison pill».

Παρά το μεγάλο πακέτο μετοχών που έχει βγει στην αγορά, η τιμή της Genco δεν έχει δεχθεί την πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει μια τόσο σημαντική αποεπένδυση. Η μετοχή έκλεισε στα $27,14, πολύ κοντά στο πρόσφατο υψηλό 30 ημερών των $27,65. Η Diana επομένως έχει αλλάξει σημαντικά τη σχέση ρίσκου και απόδοσης της επένδυσης. Έχει μετατρέψει σε μετρητά σχεδόν ολόκληρο το αρχικό της κεφάλαιο, αλλά εξακολουθεί να κρατά ένα πακέτο δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Genco. Το ερώτημα πλέον δεν είναι τόσο εάν θα επανέλθει στη μάχη εξαγοράς, όσο εάν το 5,4% αποτελεί μια στρατηγική θέση που σκοπεύει να διατηρήσει ή απλώς τον τελευταίο σταθμό πριν από την πλήρη έξοδο.

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