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Στην παραγγελία τεσσάρων νέων πλοίων μεταφοράς υγραερίου, τα οποία θα διαθέτουν συστήματα πρόωσης διπλού καυσίμου LPG, έχει προχωρήσει η Dorian LPG, επιλέγοντας να επενδύσει σε δοκιμασμένες τεχνολογίες και σε σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν άμεσα εμπορικά πλεονεκτήματα.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική απέναντι στην προοπτική της αμμωνίας ως ναυτιλιακού καυσίμου, καθώς οι καθυστερήσεις στη διαμόρφωση του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου και στην ανάπτυξη σχετικών υποδομών περιορίζουν την επενδυτική ορατότητα.

Τη στρατηγική αυτή παρουσίασε ο Άλεξ Χατζηπατέρας, Chief Operating Officer της Dorian LPG και Managing Director της Dorian LPG Management, κατά τη διάρκεια του Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum. Εξήγησε ότι οι αποφάσεις για νέες ναυπηγήσεις ξεκινούν από την αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά μεταφοράς LPG. Η επιλογή συστημάτων διπλού καυσίμου αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση του ίδιου του μεταφερόμενου προϊόντος ως καυσίμου.

Η Dorian LPG, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκει να διατηρήσει την επιχειρησιακή ευελιξία του στόλου της, χωρίς να αναλαμβάνει δυσανάλογο τεχνολογικό κίνδυνο σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ασαφές ποια εναλλακτικά καύσιμα θα επικρατήσουν μακροπρόθεσμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση της εταιρείας να δώσει προτεραιότητα σε πλοία που μπορούν να διέρχονται από τις παλαιότερες δεξαμενές της Διώρυγας του Παναμά. Επισήμανε ότι τα υψηλά τέλη που προκύπτουν από τις δημοπρασίες θέσεων διέλευσης μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά το μεταφορικό κόστος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών LPG.

Η δυνατότητα χρήσης των παλαιών δεξαμενών προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των ταξιδιών και περιορίζει την εξάρτηση από τις ακριβότερες επιλογές διέλευσης. Η συγκεκριμένη παράμετρος αποτυπώνει και μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πλοιοκτήτες προσεγγίζουν τις νέες παραγγελίες. Πέρα από την κατανάλωση καυσίμων και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη εμπορική αξιοποίηση ενός πλοίου.

Η Νότια Κορέα πρώτη επιλογή

Παρά τη σημαντική επέκταση της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η Dorian LPG εξακολουθεί να προτιμά τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Ο Αλεξ Χατζηπατέρας εξήγησε ότι η εταιρεία διαθέτει έναν ομοιογενή στόλο κορεατικής κατασκευής, χαρακτηριστικό που θεωρεί σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για την τεχνική διαχείριση όσο και για την εμπορική της παρουσία.

Η ομοιογένεια επιτρέπει την αξιοποίηση κοινής τεχνογνωσίας, διευκολύνει τη συντήρηση και περιορίζει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης διαφορετικών τύπων πλοίων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι διαθέσιμες θέσεις ναυπήγησης στη Νότια Κορέα απαιτούν έγκαιρες αποφάσεις, καθώς οι πλοιοκτήτες που καθυστερούν κινδυνεύουν να χάσουν τις επιθυμητές ημερομηνίες παράδοσης. Δεν απέκλεισε, πάντως, την επιλογή κινεζικών ναυπηγείων εάν η Dorian LPG αποφασίσει να επιταχύνει την ανάπτυξή της και χρειαστεί πρόσθετα πλοία με παράδοση το 2029. Η εταιρεία, επομένως, δεν αντιμετωπίζει την επιλογή ναυπηγείου ως αμετάβλητη απόφαση, αλλά ως συνάρτηση της τιμής, της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης.

Η αμμωνία σε αναμονή

Μία από τις σημαντικότερες επισημάνσεις του αφορούσε την αλλαγή κλίματος γύρω από την αμμωνία. Όπως ανέφερε, πριν από περίπου δύο χρόνια το ενδιαφέρον για τη χρήση της ως ναυτιλιακού καυσίμου ήταν αισθητά μεγαλύτερο. Σήμερα, ωστόσο, η αβεβαιότητα που συνδέεται με τις διεθνείς ρυθμίσεις για την απανθρακοποίηση έχει περιορίσει τη δυναμική των σχετικών επενδυτικών αποφάσεων. Ο ίδιος σημείωσε ότι η έλλειψη σαφήνειας έχει οδηγήσει σε στάση αναμονής, όχι μόνο τους πλοιοκτήτες αλλά και επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με την παραγωγή και τη διανομή αμμωνίας.

Αναφέρθηκε ειδικότερα σε μεγάλα έργα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ανάπτυξη υποδομών και εφοδιαστικών αλυσίδων έχει καθυστερήσει ή ανασταλεί προσωρινά. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Dorian LPG επιλέγει να επικεντρωθεί στο LPG, το οποίο αποτελεί ήδη δοκιμασμένη λύση πρόωσης. Η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι η εταιρεία αποκλείει οριστικά την αμμωνία, αλλά ότι δεν θεωρεί ακόμη επαρκώς ώριμες τις συνθήκες για να αποτελέσει βασικό άξονα των σημερινών επενδύσεών της.

Πέρα από τις νέες ναυπηγήσεις, ο Άλεξ Χατζηπατέρας παρουσίασε και την προσέγγιση της Dorian LPG για τη βελτίωση της απόδοσης των πλοίων που ήδη διαχειρίζεται. Όπως εξήγησε, η εταιρεία αξιοποιεί συστηματικά δεδομένα αισθητήρων και εξειδικευμένες αναλύσεις για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων, της ταχύτητας και της διαγωγής των πλοίων.

Στόχος είναι ο εντοπισμός τεχνολογικών παρεμβάσεων και λειτουργικών προσαρμογών που μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα ανάλυσης επιδόσεων, η οποία αξιολογεί τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μοιράζεται τα αποτελέσματα με πελάτες και συνεργάτες.

Η στρατηγική της Dorian LPG συνδυάζει, επομένως, δύο παράλληλες κατευθύνσεις: επενδύσεις σε νέα πλοία με δοκιμασμένες τεχνολογίες και συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του υφιστάμενου στόλου. Σε μια αγορά όπου οι τεχνολογικές επιλογές του μέλλοντος παραμένουν ανοιχτές, ο Άλεξ Χατζηπατέρας προκρίνει λύσεις που προσφέρουν μετρήσιμα οφέλη σήμερα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα προσαρμογής στις επόμενες εξελίξεις.

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