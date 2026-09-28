Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

(Last update 18:00)

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Wall Street, καθώς η νέα ισχυρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύει τις προβλέψεις ότι η Federal Reserve θα συνεχίσει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,75% και διαπραγματεύεται στις 51.441 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,94% στις 7.671 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει σημαντική πτώση ύψους 1,20% στις 26.742 μονάδες.

Καταλύτης για τη νέα επιδείνωση του κλίματος αποτελεί η στασιμότητα στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Η απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης, σε συνδυασμό με την επιμονή της Τεχεράνης στους όρους της για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, περιόρισε τις ελπίδες για άμεση διπλωματική διέξοδο. Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι αναμένει να συνεχιστούν οι συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών τίτλων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τις μετοχές υψηλών αποτιμήσεων, καθώς αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και καθιστά τα ομόλογα περισσότερο ανταγωνιστικά έναντι των μετοχών.

Στην αγορά ενέργειας, το Brent κινείται στην περιοχή των 107 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ διατηρεί υψηλό το γεωπολιτικό premium στις τιμές. Η επανεκκίνηση των ροών μέσω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας παρέχει κάποια ανακούφιση, χωρίς όμως να αρκεί για να αντιστρέψει τις πιέσεις.

Η άνοδος του αργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι το παρατεταμένα υψηλό ενεργειακό κόστος μπορεί να τροφοδοτήσει έναν νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων και να αναγκάσει τη Fed να διατηρήσει ακόμη πιο περιοριστική στάση.

Η σύνδεση μεταξύ ενέργειας και μετοχών γίνεται ολοένα στενότερη. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που επικαλείται το Reuters, η κυλιόμενη συσχέτιση 60 ημερών μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των futures της Wall Street έχει ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαΐου, σε μία ένδειξη ότι οι δύο αγορές αντιδρούν εντονότερα στους ίδιους μακροοικονομικούς και πληθωριστικούς κινδύνους.

Το κύμα πωλήσεων επεκτείνεται και στην αγορά κρατικού χρέους των ΗΠΑ. Οι αποδόσεις παραμένουν κοντά σε πολυετή υψηλά, μετά την έντονη άνοδό τους τις προηγούμενες συνεδριάσεις. Η απόδοση του 10ετούς είχε ήδη φθάσει την προηγούμενη εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ αντίστοιχα υψηλά πολλών ετών έχουν καταγραφεί και στους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι πιέσεις στα Treasuries αντανακλούν έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι επίμονες πληθωριστικές ανησυχίες, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και οι αυξανόμενες προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα κοντά στο 70% για νέα αύξηση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Εξαίρεση από το αρνητικό κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο αποτελεί η Nvidia, η οποία κινείται ανοδικά μετά την ανακοίνωση για αύξηση κατά 150 δισ. δολάρια του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Η συγκεκριμένη κίνηση ανεβάζει το συνολικό υπόλοιπο των εγκεκριμένων επαναγορών στα 235 δισ. δολάρια και παρέχει στήριξη στη μετοχή, την ώρα που άλλοι κατασκευαστές ημιαγωγών δέχονται πιέσεις.

Η άνοδος των αποδόσεων πλήττει παράλληλα τον χρυσό, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου, το οποίο δεν προσφέρει απόδοση. Οι απώλειες του χρυσού τον Σεπτέμβριο έχουν διευρυνθεί, συμπαρασύροντας και τις μετοχές εταιρειών εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων. Ταυτόχρονα, καταγράφονται σημαντικές πιέσεις σε μετοχές του κλάδου, καθώς η άνοδος των πραγματικών και ονομαστικών αποδόσεων αλλάζει τις ισορροπίες στις αγορές.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της Fed. Την Τετάρτη αναμένεται ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, ενώ οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Στο μέτωπο του εμπορίου, πάντως, οι επενδυτές βρίσκουν ένα αντίβαρο στην ένταση μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για μείωση δασμών σε διμερές εμπόριο περίπου 60 δισ. δολαρίων, καθώς και για δίμηνη παράταση της εμπορικής εκεχειρίας.

Διαβάστε ακόμη

Barclays: Ανθεκτική η Ευρώπη παρά την ενεργειακή πίεση – Βλέπει νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Βαρύς ενεργειακός χειμώνας: Πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο «καίνε» την τσέπη μας

Wall Street: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010 οι συστάσεις «Αγορά» για τον S&P 500 (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ