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Η Star Bulk Carriers η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK), βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας στόλου, προχωρά σε Δημόσια Προσφορά νέων κοινών μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η Δημόσια Προσφορά στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως €112,2 εκατ., στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδιασμού της Star Bulk για περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου. Η παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να προσφέρει στη Star Bulk ταυτόχρονη παρουσία σε δύο από τις σημαντικότερες κεφαλαιαγορές διεθνώς, διεύρυνση της μετοχικής βάσης, ενίσχυση της επενδυτικής εικόνας και της εμπορευσιμότητας της μετοχής, καθώς και πρόσθετες δυνατότητες για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, κ. Σπύρος Καπράλος, δήλωσε: «Η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αποτελεί επιλογή με στρατηγικό χαρακτήρα και ισχυρό συμβολισμό. Αντανακλά το διεθνές αποτύπωμα και τις βαθιές ελληνικές μας ρίζες, καθώς και την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και σε μια αγορά που εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Είναι μια ουσιαστική επενδυτική κίνηση, η οποία ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της Star Bulk στην ελληνική και ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα και αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας».

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, κ. Πέτρος Παππάς, επεσήμανε: «Η επικείμενη παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens και κατ’ επέκταση στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά αποτελεί ορόσημο στην 20ετή πορεία μας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την επενδυτική μας βάση, να βελτιώσουμε την πρόσβασή μας στις ευρωπαϊκές αγορές και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Star Bulk είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στη Euronext Athens, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο, με την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία, η οποία σήμερα ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, αξίζει μια κεφαλαιαγορά αντάξια του μεγέθους, της δυναμικής, της εξωστρέφειας και της φιλοδοξίας της».

Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Δημόσια Προσφορά των νέων μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. και θα λήξει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Star Bulk: Κορυφαία θέση στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου διεθνώς

Με χρηματιστηριακή αξία $3,5 δισ. και παρουσία στο Nasdaq από το 2007, η Star Bulk καταγράφει εικοσαετή πορεία ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο ανάμεσα σε εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου σε Ευρώπη και Αμερική, αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους στόλους παγκοσμίως, με 145 πλοία συνολικής αξίας $4,5 δισ., παρουσία σε 500 λιμάνια και 100 χώρες.

Η Star Bulk διατηρεί ισχυρό ιστορικό αποδόσεων και επιβράβευσης μετόχων, έχοντας διανείμει άνω των $2,1 δισ. στους μετόχους της από το 2021 μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Επιπλέον, ηγείται της πράσινης μετάβασης στον κλάδο της ναυτιλίας, έχοντας επενδύσει περισσότερα από $350 εκατ. την τελευταία επταετία σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και προγράμματα. Απασχολεί περίπου 3.000 ναυτικούς και στελέχη και διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στη Σιγκαπούρη.

Το διαφοροποιημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται σε στρατηγική ανάπτυξη μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και πειθαρχημένη πολιτική κατανομής κεφαλαίων, επιτρέποντας στη Star Bulk να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις φάσεις του ναυτιλιακού κύκλου και να αξιοποιεί τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς ξηρού φορτίου.

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