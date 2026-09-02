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Η Αθήνα επιστρέφει στα ραντάρ των Ελλήνων εφοπλιστών. Μέσα σε λίγους μήνες, τρεις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες επέλεξαν διαφορετικούς δρόμους για να αποκτήσουν παρουσία ή να αντλήσουν κεφάλαια από την ελληνική αγορά. Η Safe Bulkers μέσω παράλληλης εισαγωγής, η Seanergy με εταιρικό ομόλογο €100 εκατ. και τώρα η Star Bulk, η οποία προετοιμάζει dual listing με προσφορά μετοχών αντίστοιχου ύψους.

Η κίνηση του Πέτρου Παππά δεν εγκαινιάζει τη στροφή προς το Χρηματιστήριο Αθηνών. Της προσδίδει, όμως, σαφώς μεγαλύτερο βάρος. Με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα $3,4 δισ., στόλο 138 πλοίων και ισχυρή ρευστότητα, η Star Bulk είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ναυτιλιακό όνομα που επιχειρεί να δημιουργήσει δεύτερη χρηματιστηριακή βάση στην Αθήνα, χωρίς να εγκαταλείψει το Nasdaq. Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πληροφορίες, η διαδικασία της παράλληλης εισαγωγής τοποθετείται στις 9–11 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να συνοδευτεί από προσφορά μετοχών συνολικής αξίας περίπου €100 εκατ. Τη συναλλαγή φέρονται να χειρίζονται η Εθνική Τράπεζα και η AXIA.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Star Bulk δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ούτε έχει δημοσιοποιηθεί ενημερωτικό δελτίο. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό χρονοδιάγραμμα, το ύψος και κυρίως η δομή της προσφοράς μπορούν να μεταβληθούν. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί εάν θα διατεθούν αποκλειστικά νέες μετοχές ή εάν η συναλλαγή θα περιλαμβάνει και υφιστάμενους τίτλους. Επομένως, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο ότι το σύνολο των €100 εκατ. θα εισρεύσει στα ταμεία της εταιρείας.

Η σχεδιαζόμενη είσοδος στην Αθήνα δεν γίνεται υπό την πίεση άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών. Στο τέλος Ιουνίου, η Star Bulk διέθετε μετρητά και περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα $563,7 εκατ., ενώ η καθαρή θέση της ανερχόταν σε $2,51 δισ.

Η εταιρεία προέρχεται, παράλληλα, από το ισχυρότερο τρίμηνό της από το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $144,9 εκατ., το προσαρμοσμένο EBITDA σε $184,2 εκατ. και τα έσοδα από ταξίδια σε $357,4 εκατ. Το μέσο ημερήσιο TCE έφθασε τα $24.486, έναντι $13.624 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 80%.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα $0,90 ανά μετοχή, το 22ο συνεχόμενο από το 2021. Από την έναρξη της συγκεκριμένης πολιτικής, η Star Bulk έχει επιστρέψει στους μετόχους της περισσότερα από $2,15 δισ. μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Σε πλήρως παραδομένη βάση, ο στόλος της αριθμεί 138 bulk carriers συνολικής χωρητικότητας 13,8 εκατ. dwt, από Supramax έως Newcastlemax. Η κλίμακα αυτή τοποθετεί τη Star Bulk μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών ξηρού φορτίου διεθνώς και προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφασή της να στραφεί προς την Αθήνα.

Το σχετικά περιορισμένο μέγεθος της σχεδιαζόμενης προσφοράς, σε σύγκριση με τη συνολική αξία της εταιρείας, δείχνει ότι το εγχείρημα δεν έχει μόνο χρηματοδοτικό χαρακτήρα. Στόχος φαίνεται να είναι και η δημιουργία ικανοποιητικής διασποράς μετοχών στην Αθήνα, η προσέγγιση Ελλήνων και Ευρωπαίων επενδυτών και η ενίσχυση της εμπορευσιμότητας του τίτλου.

Η επανασύνδεση της ελληνόκτητης ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά δεν ακολουθεί μία ενιαία διαδρομή. Τον Ιούνιο προηγήθηκε η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου, η οποία απέκτησε παράλληλη διαπραγμάτευση στο Euronext Athens, διατηρώντας ταυτόχρονα τη βασική της εισαγωγή στη Νέα Υόρκη. Η κίνηση είχε κυρίως στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς διεύρυνε την πρόσβαση της εταιρείας σε Ευρωπαίους θεσμικούς και Έλληνες επενδυτές.

Ακολούθησε τον Ιούλιο η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη, η οποία επέλεξε την αγορά ομολόγων. Η εταιρεία άντλησε €100 εκατ. μέσω πενταετούς έκδοσης με επιτόκιο 4,90%, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 2,03 φορές. Η ισχυρή ζήτηση έδειξε ότι στην ελληνική αγορά υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο για ναυτιλιακές επενδύσεις, εφόσον συνοδεύονται από αναγνωρίσιμη εταιρεία και σαφές αναπτυξιακό σχέδιο.

Η Star Bulk έρχεται τώρα να προσθέσει μία τρίτη διάσταση: παράλληλη εισαγωγή μαζί με προσφορά μετοχών. Εάν το σχέδιο ολοκληρωθεί, η Αθήνα θα έχει υποδεχθεί μέσα σε ένα καλοκαίρι τρεις διαφορετικές μορφές ναυτιλιακής χρηματοδότησης — dual listing, εταιρικό ομόλογο και μετοχική προσφορά.

Η νέα τάση δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές εγκαταλείπουν τη Wall Street. Η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να διαθέτει μεγαλύτερη ρευστότητα, βαθύτερη επενδυτική βάση, ισχυρότερη κάλυψη από αναλυτές και ευκολότερη πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια.

Η Αθήνα διεκδικεί έναν συμπληρωματικό ρόλο: να αποτελέσει ευρωπαϊκή βάση για εταιρείες που παραμένουν εισηγμένες στις ΗΠΑ, αλλά θέλουν να διευρύνουν το επενδυτικό τους κοινό και να αποκτήσουν στενότερη σύνδεση με την ελληνική αγορά. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext ενισχύει αυτή την προοπτική, χωρίς όμως να αρκεί από μόνη της.

Για να δημιουργηθεί μία πραγματική ναυτιλιακή αγορά χρειάζονται περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, μεγαλύτερη διασπορά, καθημερινή εμπορευσιμότητα, εξειδικευμένη αναλυτική κάλυψη και σταθερή παρουσία θεσμικών επενδυτών. Η Αθήνα δεν έχει ακόμη το βάθος της Νέας Υόρκης ούτε τη ναυτιλιακή παράδοση του Όσλο.

Η κατεύθυνση, ωστόσο, αρχίζει να γίνεται ορατή. Η Safe Bulkers έκανε το πρώτο βήμα στις παράλληλες εισαγωγές, η Seanergy επιβεβαίωσε τη ζήτηση για ναυτιλιακό χρέος και η Star Bulk έρχεται τώρα να ανεβάσει τον πήχη. Εάν ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε δεύτερο χρηματιστηριακό λιμάνι της ελληνόκτητης ναυτιλίας — όχι απέναντι στη Wall Street, αλλά σε απευθείας σύνδεση μαζί της.

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