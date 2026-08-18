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Σε νέα, σαφώς πιο επικίνδυνη φάση περνά η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η επίθεση στο φορτηγό πλοίο Tihamah στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς ναυτικούς, ενώ δεύτερο πλήγμα έπληξε τις δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή για βοήθεια.

Ο συνολικός απολογισμός του περιστατικού ανέρχεται πλέον σε έξι νεκρούς, καθώς, πέρα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν δύο Υεμενίτες διασώστες των National Resistance Forces. Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πρόκειται, εφόσον επιβεβαιωθούν οριστικά οι συνθήκες του περιστατικού, για τις πρώτες ανθρώπινες απώλειες από επίθεση των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Tihamah, φορτηγό πλοίο αιγυπτιακών συμφερόντων, βρέθηκε στο στόχαστρο στις 11 Αυγούστου ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες «πύλες» του παγκόσμιου εμπορίου. Οι τέσσερις ναυτικοί που έχασαν τη ζωή τους ήταν τρεις Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος. Μετά το χτύπημα το πλήρωμα έχασε τον έλεγχο του πλοίου, το οποίο παρέμεινε αγκυροβολημένο βορειοανατολικά του νησιού Perim.

Η εξέλιξη που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα είναι όσα ακολούθησαν την αρχική επίθεση. Όταν δυνάμεις της Υεμένης έφθασαν στο σημείο για να συνδράμουν το πλήρωμα, σημειώθηκε νέο πλήγμα. Δύο μέλη των National Resistance Forces σκοτώθηκαν, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και στελέχη της ακτοφυλακής και των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Το στοιχείο αυτό αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα του επιχειρησιακού κινδύνου. Δεν τίθεται πλέον μόνο ζήτημα ασφαλούς διέλευσης ενός εμπορικού πλοίου από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αλλά και της δυνατότητας πραγματοποίησης επιχείρησης διάσωσης μετά από ένα χτύπημα χωρίς να τεθούν σε άμεσο κίνδυνο όσοι σπεύδουν σε βοήθεια.

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον πλοίου στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε σαουδαραβικό στρατιωτικό εξοπλισμό, χωρίς ωστόσο να το κατονομάσουν. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Παράλληλα, στοιχεία της LSEG καταγράφουν αιγυπτιακές εταιρείες ως ιδιοκτήτριες και διαχειρίστριες του Tihamah, ενώ η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι το πλοίο δεν ήταν σαουδαραβικής ιδιοκτησίας ή διαχείρισης.

Η επίθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Μπαμπ ελ Μαντέμπ έχει ήδη χάσει μεγάλο μέρος της εμπορικής κίνησης που διαχειριζόταν πριν από την έναρξη της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι διελεύσεις από το στενό και την Ερυθρά Θάλασσα έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με την περίοδο πριν από το κύμα επιθέσεων της περιόδου 2023-2025. Μετά την ανακοίνωση των Χούθι στις 20 Ιουλίου περί θαλάσσιου αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας, η πίεση εντάθηκε περαιτέρω: σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, την εβδομάδα πριν από το περιστατικό περνούσαν κατά μέσο όρο 32 πλοία την ημέρα, έναντι περίπου 50 πριν από την ανακοίνωση του αποκλεισμού.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το νέο περιστατικό ενισχύει το δίλημμα μεταξύ της συντομότερης διαδρομής μέσω Ερυθράς Θάλασσας και Σουέζ και της πολύ μεγαλύτερης παράκαμψης γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Όσο ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, οι αποφάσεις δεν καθορίζονται μόνο από το κόστος των καυσίμων και τον επιπλέον χρόνο ταξιδιού, αλλά από την ασφάλεια των πληρωμάτων, τα ασφάλιστρα πολέμου και τη δυνατότητα πραγματοποίησης ασφαλών επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Ταυτόχρονα, η κρίση δεν περιορίζεται πλέον στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Την ίδια ημέρα καταγράφηκε σοβαρό περιστατικό και στον Κόλπο του Ομάν, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το υπό σημαία Παναμά containership Vela Nova με δύο πυραύλους Hellfire, σύμφωνα με την U.S. Central Command. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις ενώ κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι, με το πλήγμα να προκαλεί βλάβη στο σύστημα διεύθυνσής του.

Έτσι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για την εμπορική ναυτιλία: Μπαμπ ελ Μαντέμπ και Ερυθρά Θάλασσα από τη μία πλευρά, Κόλπος του Ομάν και Ορμούζ από την άλλη. Οι δύο βασικές θαλάσσιες πύλες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται ταυτόχρονα υπό έντονη στρατιωτική και γεωπολιτική πίεση.

Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει η επίθεση στο Tihamah. Η απειλή δεν αφορά πλέον μόνο ένα πλοίο ή μία συγκεκριμένη διέλευση. Αφορά ολόκληρο το πλέγμα ασφάλειας γύρω από την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή — από την προσέγγιση ενός πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ μέχρι τη δυνατότητα να φθάσει με ασφάλεια βοήθεια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

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