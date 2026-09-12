Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για την ανανέωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου της εξασφάλισε η EuroDry, συμφερόντων του Αριστείδη Πίττα, ενεργοποιώντας πρόγραμμα σταδιακής πώλησης μετοχών στη Wall Street, συνολικού ύψους έως 20 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 11 Σεπτεμβρίου, η εισηγμένη στο Nasdaq υπέγραψε συμφωνία at-the-market offering με την A.G.P./Alliance Global Partners. Μέσω του μηχανισμού αυτού, η EuroDry μπορεί να διαθέτει νέες μετοχές στην αγορά, όταν κρίνει ότι οι συνθήκες και η τιμή της μετοχής είναι κατάλληλες.

Δεν πρόκειται, επομένως, για άμεση άντληση ολόκληρου του ποσού, αλλά για ένα χρηματοδοτικό «εργαλείο» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταδιακά. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει το πρόγραμμα, ενώ η A.G.P. θα λαμβάνει προμήθεια 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από τις πωλήσεις.

Η EuroDry δηλώνει ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται και αγορές πρόσθετων πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η κίνηση, ωστόσο, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία «τρέχει» ήδη σημαντικό ναυπηγικό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, έχει υπό ναυπήγηση δύο Ultramax χωρητικότητας 63.500 dwt, με παραδόσεις το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2027, έναντι συνολικού τιμήματος 71,8 εκατ. δολαρίων.

Ακολουθούν δύο Kamsarmax των 82.000 dwt, αξίας 74 εκατ. δολαρίων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το πρώτο εξάμηνο του 2028. Συνολικά, οι τέσσερις επενδύσεις αντιπροσωπεύουν κεφάλαια 145,8 εκατ. δολαρίων και θα χρηματοδοτηθούν με συνδυασμό δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων.

Σήμερα η EuroDry διαθέτει 11 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 766.420 dwt. Με την παράδοση των νεότευκτων, ο στόλος θα αυξηθεί στα 15 πλοία και η μεταφορική του ικανότητα θα ξεπεράσει το 1,05 εκατ. dwt. Με βάση την ενδεικτική τιμή των 63,89 δολαρίων ανά μετοχή, η πλήρης αξιοποίηση του ATM θα μπορούσε να οδηγήσει στην έκδοση περίπου 313.000 νέων μετοχών, προκαλώντας δυνητική αραίωση της τάξης του 11% για τους υφιστάμενους μετόχους. Από την άλλη πλευρά, προσφέρει στην εταιρεία τη δυνατότητα να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά της χωρίς να προχωρήσει εξαρχής σε μία μεγάλη, εφάπαξ αύξηση κεφαλαίου.

Διαβάστε ακόμη

Αγορές ενέργειας: Όλα δείχνουν δύσκολο χειμώνα – Οι προειδοποιήσεις Λαγκάρντ και Μυτιληναίου

Αμυντική βιομηχανία: Οι σουηδικές FDI, η Ασπίδα του Αχιλλέα και το παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές εταιρείες (pics)

Οδηγός επιβίωσης: 10 δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε στην εποχή της ΑΙ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ