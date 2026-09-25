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Φωτιά στο φορτηγό πλοίο BLUE CARIER 2 ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο φορτηγό πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα – 28 πλήρωμα και ένας επιβάτης – τα οποί είναι καλά στην υγεία τους.

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ κάνουν λόγο για φωτιά στο κατάστρωμα την οποία επιχειρούν να σβήσουν με ίδια μέσα τα μέλη του πληρώματος.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού, δύο ταχύπλοα σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα πυροσβεστικό πλοίο, δύο ρυμουλκά καθώς και διωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία.

Μεταβαίνει, επίσης, και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών για να συνδράμει στις επιχειρήσεις.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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