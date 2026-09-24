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Στοχευμένη επιχείρηση ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο αεροδρόμιο της Μυκόνου οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων, αποτρέποντας τη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και δασμών.

Η επιτυχία του ελέγχου προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και εφαρμογή στοχευμένης ανάλυσης κινδύνου από τους ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου. Οι υπάλληλοι ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες που ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, μέσω Αθήνας.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 120.000 τσιγάρα, δηλαδή 6.000 πακέτα, καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και παραμένουν υπό κράτηση, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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