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Δύο λιμάνια, τέσσερα νέα Ro-Pax πλοία και δύο βασικοί θαλάσσιοι άξονες συγκροτούν τον πυρήνα της επόμενης ημέρας του Ομίλου Grimaldi στην Ελλάδα. Ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού ομίλου, απαντώντας σε ερώτηση του newmoney.gr στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο του 27ου Euromed Convention «From Land to Sea», έδωσε σαφές περίγραμμα των σχεδίων του για την ελληνική αγορά.

Τα επόμενα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην Ηγουμενίτσα και στο Ηράκλειο, τα δύο λιμάνια στα οποία ο όμιλος κατέχει το 67%. Παράλληλα, τέσσερα από τα υπό ναυπήγηση επιβατηγά-οχηματαγωγά του προγράμματος των εννέα νέων πλοίων συνδέονται άμεσα με την ελληνική παρουσία του Grimaldi: δύο θα εξυπηρετούν τις γραμμές της Αδριατικής, ενισχύοντας τον άξονα Ελλάδας–Ιταλίας, και δύο θα ενταχθούν στη Minoan Lines για τη γραμμή Πειραιάς–Μήλος–Ηράκλειο.

Την ίδια ώρα, απέκλεισε, τουλάχιστον για την παρούσα φάση, τόσο την απόκτηση τρίτου ελληνικού λιμένα όσο και την επέκταση της Minoan Lines σε άλλα δρομολόγια, όπως εκείνα της Ρόδου και των Κυκλάδων.

«Έχουμε επενδύσει σε αυτά τα δύο λιμάνια, τα οποία θα υποστηριχθούν και από τις νέες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα για άλλο λιμάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από το newmoney.gr για το ενδεχόμενο διεύρυνσης του ελληνικού λιμενικού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο

Ο Grimaldi ελέγχει το 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, για το οποίο το επενδυτικό σχήμα είχε καταβάλει 84,17 εκατ. ευρώ, καθώς και το 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, που αποκτήθηκε έναντι 80 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική του περνά πλέον από τη φάση των εξαγορών στη λειτουργική αναβάθμιση των δύο λιμανιών.

Πρώτη στη σειρά βρίσκεται η Ηγουμενίτσα, όπου έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. «Αν πάτε στην Ηγουμενίτσα, δύσκολα θα αναγνωρίσετε το λιμάνι. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά μέσα και έξω από αυτό», είπε ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν σημαντικές παρεμβάσεις και στο Ηράκλειο.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων, βελτιώσεις στους χώρους στάθμευσης και στις εισόδους, νέο φωτισμό και φωτοβολταϊκά. Προβλέπονται επίσης υποδομές ηλεκτροδότησης των πλοίων από την ξηρά, ώστε να περιορίζονται η κατανάλωση καυσίμου, ο θόρυβος και οι εκπομπές κατά την παραμονή τους στο λιμάνι.

Η Ηγουμενίτσα καλείται να ενισχύσει τον ρόλο της ως δυτική πύλη της Ελλάδας προς την Ιταλία και την Ευρώπη, ενώ το Ηράκλειο συνδέει την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα, τη διακίνηση οχημάτων και την οικονομία της Κρήτης.

Τέσσερα νέα Ro-Pax

Τα τέσσερα πλοία ελληνικού ενδιαφέροντος αποτελούν μέρος της παραγγελίας εννέα Ro-Pax στην Κίνα, συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. δολαρίων. Έξι θα απασχοληθούν στη Μεσόγειο με τα σήματα των Grimaldi Lines και Minoan Lines και τρία θα ενταχθούν στη Finnlines για τις γραμμές της Βαλτικής. Οι παραδόσεις αναμένονται την περίοδο 2028–2030.

Τα δύο πλοία της Minoan Lines, κατηγορίας «Next Generation Med», θα έχουν μήκος 229 μέτρα, μεταφορική ικανότητα 3.300 γραμμικών μέτρων, χώρο για περισσότερα από 300 Ι.Χ. και δυνατότητα φιλοξενίας έως 2.500 επιβατών. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν μεθανόλη, θα διαθέτουν μπαταρίες και δυνατότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά. Σύμφωνα με τον όμιλο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μεταφερόμενη μονάδα θα είναι μειωμένες κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με τα σημερινά πλοία αντίστοιχων γραμμών.

Η τοποθέτηση και των δύο στη γραμμή Πειραιάς–Μήλος–Ηράκλειο δείχνει ότι ο όμιλος προτάσσει την πλήρη ανανέωση της βασικής σύνδεσης της Κρήτης με τον Πειραιά, αντί να διασπείρει τον στόλο και τα κεφάλαιά του σε νέα δρομολόγια.

«Όχι» σε Ρόδο και Κυκλάδες

Σαφής ήταν ο Εμανουέλε Γκριμάλντι όταν ρωτήθηκε εάν η Minoan Lines θα επεκταθεί σε άλλες ελληνικές γραμμές, όπως εκείνες της Ρόδου και των Κυκλάδων. «Δεν δραστηριοποιούμαστε μεταξύ μικρότερων νησιών», απάντησε χαρακτηριστικά.

Με την τοποθέτηση αυτή ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό του ομίλου ούτε η είσοδος σε άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές ούτε η δημιουργία ευρύτερου δικτύου ενδονησιωτικών συνδέσεων. Διαφορετική είναι η προσέγγιση για την Αδριατική, όπου τα δύο νέα Ro-Pax, μαζί με τις επενδύσεις στην Ηγουμενίτσα, θα ενισχύσουν τις συνδέσεις προς τα ιταλικά λιμάνια.

Εκτός άμεσου σχεδιασμού η Ελευσίνα

Ο επικεφαλής του Grimaldi Group ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου logistics στην Ελευσίνα, σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα του ομίλου στη μεταφορά αυτοκινήτων. Όπως αποκάλυψε, η περίπτωση είχε εξεταστεί στο παρελθόν, αλλά δεν βρίσκεται σήμερα στις άμεσες προτεραιότητές του. Πρόσθεσε, πάντως, ότι παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις.

Η μεγάλη στροφή προς την Ασία

Σε διεθνές επίπεδο, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον του ομίλου συγκεντρώνεται πλέον στην Ασία, με πρώτη προτεραιότητα την Κίνα. Ακολουθούν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, ενώ ο Grimaldi ενισχύει τη δραστηριότητά του στις Φιλιππίνες, στο Βιετνάμ και στην Ινδία.

Περισσότερα από 30 πλοία απασχολούνται ήδη στο ασιατικό δίκτυο, έναντι 20 κατά την προηγούμενη διοργάνωση του Euromed Convention. Οι συνδέσεις από την Ασία προς την Ευρώπη και την Αφρική έχουν ενισχυθεί, ενώ έχουν αναπτυχθεί απευθείας δρομολόγια προς τη Λατινική Αμερική και την Ωκεανία, καθώς και μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων.

Νέο ναυπηγικό πρόγραμμα έως 2 δισ. δολάρια

Μετά την παραγγελία των εννέα Ro-Pax, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου εργάζεται ήδη στον επόμενο κύκλο νεότευκτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται μία νέα γενιά πλοίων συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τροχοφόρων φορτίων, τύπου ConRo, και μία νέα γενιά πλοίων πολλαπλών χρήσεων.

Ο Εμανουέλε Γκριμάλντι άφησε να εννοηθεί ότι η επένδυση μπορεί να φθάσει τα 2 δισ. δολάρια, χωρίς να αποκαλύψει αριθμό πλοίων, ναυπηγεία ή χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε, οι λεπτομέρειες αποτελούν «επιχειρηματικό μυστικό».

Παράλληλα, ο όμιλος έχει ήδη παραλάβει 14 πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών, τύπου PCTC, με πιστοποίηση «Ammonia Ready». Έως τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να διαθέτει περίπου 17 τέτοιες μονάδες. Τα πιο πρόσφατα νεότευκτα μπορούν να μεταφέρουν έως 9.800 CEU, συνδυάζοντας μεγάλη χωρητικότητα με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου ανά μεταφερόμενο όχημα.

«Δεν έχει λογική» – Η κριτική στο ETS

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Εμανουέλε Γκριμάλντι απέναντι στην ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Χαρακτήρισε «τρέλα» το γεγονός ότι η Ευρώπη ξεκίνησε την επιβολή πρόσθετου κόστους από τον τρόπο μεταφοράς που ρυπαίνει λιγότερο, αντί να αρχίσει από εκείνον που επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον.

Κατά τον ίδιο, η ναυτιλία είναι παγκόσμια δραστηριότητα και το πρόβλημα των εκπομπών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με περιφερειακούς κανόνες. Προειδοποίησε ότι, εάν η θαλάσσια μεταφορά γίνει λιγότερο ανταγωνιστική, φορτία που θα έπρεπε να μετακινηθούν από τον δρόμο προς τη θάλασσα μπορεί να επιστρέψουν στις χερσαίες μεταφορές. «Αυτό δεν έχει λογική», τόνισε.

Η πρόταση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως ανέφερε, ήταν ένα παγκόσμιο σύστημα εισφοράς, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην παραγωγή νέων καυσίμων και στην επιβράβευση των εταιρειών που επενδύουν πρώτες στις νέες τεχνολογίες. Η απλή επιβολή φόρων χωρίς ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα, υποστήριξε, δεν θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση.

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