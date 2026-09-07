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Την παρουσία της στην αγορά μεταφοράς υγραερίου ενισχύει η SeaHawk Gas, υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Κουρτέση, με την απόκτηση και ένταξη του LPG carrier Gas Aria στον στόλο της.

Η παράδοση του πλοίου ολοκληρώθηκε στις 3 Αυγούστου 2026 στο San Pedro de Macorís της Δομινικανής Δημοκρατίας, με τη SeaHawk Gas να χαρακτηρίζει την προσθήκη «σημαντικό ορόσημο» για την αναπτυξιακή πορεία της.

Το Gas Aria είναι το πρώην Laperouse, ένα LPG carrier κατασκευής 2008, χωρητικότητας 16.769 dwt, μήκους 154 μέτρων και πλάτους περίπου 26 μέτρων. Φέρει τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ενώ η SeaHawk Gas εμφανίζεται ως εμπορική και τεχνική διαχειρίστρια του πλοίου. Το τίμημα της συναλλαγής δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Για εμάς πρόκειται για κάτι περισσότερο από μία ακόμη απόκτηση. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για ολόκληρη την ομάδα μας», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωση που συνόδευσε την παραλαβή. Όπως υπογράμμισε, κάθε νέα προσθήκη στον στόλο αντανακλά «την αφοσίωση των ανθρώπων μας, τις αξίες μας και το όραμά μας για βιώσιμη ανάπτυξη στον ναυτιλιακό κλάδο».

Σύμφωνα με τη SeaHawk Gas, το Gas Aria διαθέτει ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες και δοκιμασμένο ιστορικό λειτουργίας, στοιχεία που θα του επιτρέψουν να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των συνεργατών της. Στο επίκεντρο τοποθετούνται η ασφάλεια, η αξιοπιστία και ο επαγγελματισμός, τα οποία η εταιρεία χαρακτηρίζει βασικούς άξονες της λειτουργίας της.

«Κάθε βήμα προς τα εμπρός καθοδηγείται από τις αξίες της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της ακεραιότητας», σημείωσε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι το νέο κεφάλαιο με το Gas Aria αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των προτύπων στην αγορά μεταφοράς LPG.

Η στροφή από το ξηρό φορτίο στο LPG

Η SeaHawk, οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία με παρουσία σχεδόν δύο δεκαετιών, έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια πορεία στρατηγικού μετασχηματισμού. Το 2021 αποχώρησε από τα bulk carriers, πωλώντας τον στόλο ξηρού φορτίου και αποκτώντας τρία MR1 product tankers από τη Hafnia. Στη συνέχεια έστρεψε σταδιακά το επενδυτικό της ενδιαφέρον προς τα πλοία μεταφοράς υγραερίου.

Το Gas Aria έρχεται να προστεθεί στα Gas Melody, Surville και Verrazane, τα οποία παρουσιάζονται από την εταιρεία ως ο υφιστάμενος στόλος της. Παράλληλα, η SeaHawk Gas έχει υπό ναυπήγηση δύο LPG carriers χωρητικότητας 11.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με παραδόσεις προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο του 2027 και τον Απρίλιο του 2028.

Η συνύπαρξη αγορών από τη δευτερογενή αγορά και παραγγελιών νεότευκτων δείχνει ότι η SeaHawk επιχειρεί να αυξήσει άμεσα τη διαθέσιμη χωρητικότητά της, δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν νεότερο πυρήνα στόλου για τα επόμενα χρόνια.

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