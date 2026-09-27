Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ιδιαίτερα ενεργή παρουσία των Ελλήνων εφοπλιστών στη διεθνή αγορά μεταχειρισμένων πλοίων αποτυπώνει η τελευταία έκθεση της Allied QuantumSea, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο στην πλευρά των αγοραστών όσο και σε εκείνη των πωλητών κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Στην πλευρά των αγορών, ελληνικά συμφέροντα απέκτησαν 230 πλοία, έναντι 213 της Κίνας, 78 της Νότιας Κορέας, 50 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και 44 της Τουρκίας. Συνολικά, η Allied καταγράφει 1.724 συναλλαγές στο δείγμα της.

Η διαφορά Ελλάδας-Κίνας μπορεί να μην είναι μεγάλη στον συνολικό αριθμό, όμως η σύνθεση των επενδύσεων είναι διαφορετική. Οι Έλληνες εμφανίζονται με 111 αγορές dry bulk και 93 tankers, ενώ η κινεζική δραστηριότητα είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένη στα φορτηγά πλοία, με 165 dry bulk και μόλις 37 tankers. Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται επίσης με 19 containerships και ένα gas carrier.

Η υπεροχή είναι πολύ μεγαλύτερη στην πλευρά των πωλήσεων. Η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη με 323 πλοία, σχεδόν διπλάσια από τα 166 της Κίνας. Ακολουθούν η Ιαπωνία με 142 και η Σιγκαπούρη με 119, ενώ η κατηγορία των μη γνωστοποιημένων πωλητών αριθμεί 174 πλοία. Οι ελληνικές πωλήσεις περιλαμβάνουν 167 dry bulk και 124 tankers, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη κινητικότητα των ελληνικών χαρτοφυλακίων στους δύο βασικούς εμπορικούς κλάδους.

Τα στοιχεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες του 2026. Τον Μάρτιο, η Κίνα προηγείτο ακόμη στις αγορές με 222 πλοία έναντι 213 της Ελλάδας. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όμως, η εικόνα είχε αντιστραφεί, με την Ελλάδα να καταγράφει 231 αγορές έναντι 210 της Κίνας. Η τελευταία έκθεση διατηρεί την Ελλάδα μπροστά, με 230 έναντι 213. «Η δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες tankers επικεντρώθηκε κυρίως στα LR και MR, ενώ η κινητικότητα στα crude tankers ήταν συγκριτικά περιορισμένη», σημειώνουν οι αναλυτές της Allied QuantumSea για την τελευταία εβδομάδα.

Και αυτή την εβδομάδα το ελληνικό ενδιαφέρον ήταν εμφανές: το Suezmax STELLA, κατασκευής 2011, αναφέρεται ότι αποκτήθηκε από ελληνικά συμφέροντα έναντι περίπου 83 εκατ. δολαρίων, ενώ σε Έλληνες αγοραστές πέρασε και το παλαιότερο Suezmax GRAFF έναντι περίπου 45 εκατ. δολαρίων. Στα LR2, το σχεδόν νεότευκτο KOS, κατασκευής 2025 και εξοπλισμένο με scrubber, φέρεται να αγοράστηκε από Έλληνες έναντι περίπου 95 εκατ. δολαρίων. Στα dry bulk, ελληνικά συμφέροντα συνδέονται και με την απόκτηση του Kamsarmax BORA, 81.682 dwt και κατασκευής 2014, έναντι περίπου 22 εκατ. δολαρίων.

Η συνολική εικόνα δείχνει επομένως κάτι περισσότερο από υψηλή επενδυτική δραστηριότητα: οι Έλληνες πλοιοκτήτες εμφανίζονται ταυτόχρονα στην κορυφή των αγοραστών και των πωλητών, αξιοποιώντας τη secondhand αγορά ως βασικό εργαλείο ανανέωσης και αναδιάρθρωσης των στόλων τους.

Η Κίνα παραμένει ο πλησιέστερος ανταγωνιστής στις αγορές, αλλά με σαφώς διαφορετική έμφαση, καθώς κυριαρχεί στα dry bulk, ενώ η ελληνική δραστηριότητα είναι περισσότερο μοιρασμένη μεταξύ φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων.

Διαβάστε ακόμη

Σαράντα χρόνια στα δικαστήρια για την Elbisco – Σκληρή μάχη για τις οικογένειες Ρεμούνδου και Φιλίππου (pics)

Ρεύμα: Σαββατοκύριακο… βαθιάς ανάσας στις τιμές λόγω ΑΠΕ

Νέες απάτες με δόλωμα καλύτερη ρύθμιση χρεών και μικρότερη δόση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ