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Σαφή μετατόπιση των Ελλήνων εφοπλιστών προς πλοία συμβατικής πρόωσης καταγράφει η ετήσια έρευνα της Petrofin Research για τις εξελίξεις στην ελληνική ναυτιλία. Πίσω από τη μεγάλη αύξηση του ελληνικού βιβλίου παραγγελιών βρίσκεται μία αλλαγή με ιδιαίτερη σημασία: η ενίσχυση των νεότευκτων που χρησιμοποιούν συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα και η ταυτόχρονη υποχώρηση του ποσοστού των πλοίων εναλλακτικής πρόωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Petrofin Research, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα της Clarksons, στο τέλος Ιουλίου 2026 το ελληνικό orderbook περιλάμβανε 678 πλοία συμβατικού καυσίμου IFO, συνολικής χωρητικότητας 81,6 εκατ. dwt. Στα τέλη Ιουνίου 2025, ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 429 πλοία και 40,9 εκατ. dwt.

Μέσα σε διάστημα 13 μηνών, επομένως, οι παραγγελίες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 249 πλοία, ενώ η συνολική χωρητικότητά τους σχεδόν διπλασιάστηκε. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή στη σύνθεση του βιβλίου παραγγελιών: τα πλοία συμβατικής πρόωσης αντιπροσωπεύουν πλέον το 86% του ελληνικού orderbook σε όρους χωρητικότητας, έναντι 76% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα είναι διαφορετική στα πλοία με δυνατότητα χρήσης LNG. Ο αριθμός τους υποχώρησε από 97 σε 92 και η συνολική χωρητικότητα από 11,59 εκατ. σε 11,25 εκατ. dwt. Το μερίδιό τους στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών περιορίστηκε στο 12%, από 21% τον Ιούνιο του 2025. Πρόκειται για μείωση εννέα πλοίων σε ποσοστιαίες μονάδες του orderbook, παρότι η υποχώρηση της απόλυτης χωρητικότητας ήταν αισθητά μικρότερη. Αυτό δείχνει ότι η συρρίκνωση του μεριδίου του LNG οφείλεται κυρίως στη μεγάλη επιτάχυνση των συμβατικών παραγγελιών.

Περιορισμένη παραμένει η παρουσία των υπόλοιπων εναλλακτικών καυσίμων. Οι παραγγελίες πλοίων με πρόωση LPG αυξήθηκαν από 25 σε 33, συνολικής χωρητικότητας 1,72 εκατ. dwt, διατηρώντας μερίδιο περίπου 2% του orderbook. Τα πλοία με μεθανόλη παρέμειναν μόλις τέσσερα, χωρητικότητας 324.800 dwt, με το μερίδιό τους να υποχωρεί από 1% σε 0,3%.

Η αμμωνία κάνει την πρώτη, αλλά ακόμη περιορισμένη, εμφάνισή της. Στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών καταγράφονται δύο πλοία συνολικής χωρητικότητας 120.000 dwt, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 0,1% του συνόλου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τις τεχνολογικές προσδοκίες γύρω από τα νέα καύσιμα από τις πραγματικές επενδυτικές αποφάσεις.

Η Petrofin αποδίδει τη στροφή στην αβεβαιότητα που περιβάλλει το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο και στην περιορισμένη ορατότητα ως προς την οικονομική απόδοση των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης. Οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες έχουν αυξήσει το κόστος λειτουργίας, χωρίς όμως να έχει διαμορφωθεί ακόμη μία απολύτως σαφής και διεθνώς αποδεκτή διαδρομή προς την απανθρακοποίηση.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι Έλληνες πλοιοκτήτες δείχνουν να προτιμούν νεότευκτα συμβατικής πρόωσης, προδιαγραφών Tier III, τα οποία προσφέρουν συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιορισμούς στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου, χωρίς το πρόσθετο κόστος και το τεχνολογικό ρίσκο μιας πλήρους επένδυσης σε καύσιμο του οποίου η μελλοντική διαθεσιμότητα και ανταγωνιστικότητα δεν θεωρούνται ακόμη εξασφαλισμένες.

Η μεταβολή δεν περιορίζεται στην ελληνική ναυτιλία. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στο κινεζικό orderbook, όπου τα πλοία συμβατικού καυσίμου αύξησαν το μερίδιό τους από 68% σε 78%. Η Petrofin επισημαίνει, συνεπώς, ότι η επιβράδυνση των παραγγελιών εναλλακτικής πρόωσης αποτελεί ευρύτερη διεθνή εξέλιξη.

Τα στοιχεία δεν υποδηλώνουν εγκατάλειψη της περιβαλλοντικής μετάβασης. Αποκαλύπτουν, όμως, ότι το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο του κόσμου δεν είναι διατεθειμένο να δεσμεύσει μαζικά κεφάλαια σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία προτού ξεκαθαρίσουν οι κανονισμοί, οι υποδομές ανεφοδιασμού και το πραγματικό κόστος των νέων καυσίμων. Μέχρι τότε, το ελληνικό orderbook μεγαλώνει με ταχύτητα, αλλά κινείται ολοένα περισσότερο πάνω στη γνώριμη βάση της συμβατικής πρόωσης.

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