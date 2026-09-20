Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα καταγράφεται στη διεθνή ναυπηγική αγορά, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να τοποθετούνται ταυτόχρονα σε συμβατικά δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς LNG και πλοία μεταφοράς αμμωνίας.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση Weekly Market Intelligence της Weber Seas (Hellas), ελληνικά συμφέροντα συνδέονται με νέες παραγγελίες συνολικά 14 πλοίων, τα οποία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2028 και το 2029.

Το πακέτο περιλαμβάνει δύο VLCC χωρητικότητας 306.000 dwt, ένα Suezmax 157.000 dwt και ένα LR1 73.000 dwt, καθώς και τέσσερα μεγάλα LNG carriers χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων το καθένα. Στη λίστα προστίθενται έξι πλοία μεταφοράς αμμωνίας, τύπου VLAC, χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων.

Τα δύο VLCC και τα έξι VLAC έχουν τοποθετηθεί στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli, ενώ το Suezmax και το LR1 θα ναυπηγηθούν στη New Times. Τα τέσσερα LNG carriers ανατέθηκαν στη νοτιοκορεατική Samsung Heavy Industries, με αναφερόμενη τιμή 263 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο. Μόνο η συγκεκριμένη επένδυση ανεβάζει τον συνολικό λογαριασμό πάνω από το 1,05 δισ. δολάρια.

Οι νέες ελληνικές επενδύσεις πραγματοποιούνται σε μία περίοδο κατά την οποία η αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων έχει περάσει σε αχαρτογράφητα επίπεδα. Η Weber Seas επισημαίνει ότι τα έσοδα των VLCC στη spot αγορά από τον Αραβικό Κόλπο έχουν εκτιναχθεί, με τις αποδόσεις στη διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα να ξεπερνούν για πρώτη φορά το 1 εκατ. δολάρια ημερησίως.

Η ακραία αυτή άνοδος αποδίδεται στις σοβαρές αναταράξεις γύρω από τα Στενα του Ορμούζ, οι οποίες έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων, έχουν ανατρέψει τις συνήθεις εμπορικές ροές και έχουν αυξήσει τις καθυστερήσεις και τις επιχειρησιακές δυσλειτουργίες.

Το εξαιρετικά ισχυρό περιβάλλον αποτυπώνεται και στις χρονοναυλώσεις. Όπως αναφέρει η Weber Seas, εισηγμένη αμερικανική εταιρεία, με στόλο αποκλειστικά από VLCC, έκλεισε το κατασκευής 2016 DHT Panther για τρία χρόνια έναντι 100.000 δολαρίων ημερησίως. Η ναύλωση αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2026 και αντισυμβαλλόμενος είναι διεθνής ενεργειακός όμιλος.

Ράλι και στις αξίες των πλοίων

Η άνοδος των ναύλων έχει συμπαρασύρει τις τιμές των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων. Η αξία ενός πενταετούς VLCC υπολογίζεται στα 161 εκατ. δολάρια, αυξημένη κατά 53,3% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Ένα δεκαετές VLCC αποτιμάται στα 136 εκατ. δολάρια, δηλαδή κατά 74,4% υψηλότερα, ενώ η τιμή ενός πλοίου ηλικίας 15 ετών φθάνει τα 107 εκατ. δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τον πενταετή μέσο όρο.

Αντίστοιχα, ένα πενταετές Suezmax αποτιμάται στα 110 εκατ. δολάρια και ένα δεκαετές στα 90 εκατ. δολάρια. Η Weber Seas καταγράφει ιδιαίτερα έντονη ζήτηση για VLCC ηλικίας 15 ετών και άνω, με τους αγοραστές από τη Μέση Ανατολή να εμφανίζονται εξαιρετικά δραστήριοι.

Η ισχύς της αγοράς αποτυπώθηκε και στις τελευταίες αγοραπωλησίες. Το κατασκευής 2003 VLCC Xi Xiu, χωρητικότητας 299.000 dwt, αναφέρεται ότι πωλήθηκε έναντι 60 εκατ. δολαρίων σε αγοραστή με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Dennie, κατασκευής 2000, άλλαξε επίσης χέρια προς 40 εκατ. δολάρια, με αγοραστή από την ίδια περιοχή.

Μεγαλώνει το βιβλίο παραγγελιών

Πίσω από την ευφορία, ωστόσο, διαμορφώνεται και ένας μεσοπρόθεσμος κίνδυνος προσφοράς νέας χωρητικότητας. Το βιβλίο παραγγελιών των VLCC έχει φθάσει το 34,5% του υφιστάμενου στόλου σε όρους χωρητικότητας, ενώ στα Suezmax διαμορφώνεται στο 30%. Στα Aframax παραμένει αισθητά χαμηλότερα, στο 10%.

Ανάλογη τάση καταγράφεται στα product tankers, όπου το orderbook των LR2 αντιστοιχεί στο 35% του στόλου. Στα MR βρίσκεται στο 18,9%, στα LR1 στο 16% και στα μικρότερα Handy tankers στο 5,1%.

Το μήνυμα της αγοράς είναι διπλό: οι γεωπολιτικές ανατροπές δημιουργούν σήμερα ιστορικά έσοδα και ενισχύουν τις αξίες των πλοίων, την ίδια ώρα όμως που οι συνεχείς παραγγελίες αυξάνουν τη μελλοντική προσφορά. Οι Έλληνες εφοπλιστές επιχειρούν να αξιοποιήσουν τον τρέχοντα κύκλο, τοποθετούμενοι τόσο στην παραδοσιακή αγορά των δεξαμενόπλοιων όσο και στους αναδυόμενους ενεργειακούς κλάδους του LNG και της αμμωνίας.

Διαβάστε ακόμη

Ερχονται τα αποκαλυπτήρια για το νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων: Μείωση τιμών σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης

Σωκράτης Vs Φρόυντ: Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε ή απλώς το πιστεύουμε;

Συνεχίζονται οι μειώσεις στο ράφι: Ανοίγει η 2η φάση με νέους κωδικούς προϊόντων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ