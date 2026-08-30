Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο καθεστώς διαμορφώνεται για τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου. Το πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο ο κίνδυνος μιας επίθεσης ή η εκτόξευση του ασφαλιστικού κόστους. Είναι ότι ένα πλοίο μπορεί να ξεκινήσει ένα ταξίδι και στην πορεία να υποχρεωθεί να αλλάξει κατεύθυνση εξαιτίας των αμερικανικών περιορισμών γύρω από το Ιράν.

Τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν την κλίμακα της κατάστασης. Έως τις 28 Αυγούστου, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 82 εμπορικά πλοία, ενώ τρία είχαν ακινητοποιηθεί και σε δύο είχαν πραγματοποιηθεί επιβιβάσεις για έλεγχο συμμόρφωσης.

Ο αριθμός των 82 έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή μία ημέρα νωρίτερα οι ανακατευθύνσεις ήταν 75. Δηλαδή, μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, ακόμη επτά εμπορικά πλοία χρειάστηκε να μεταβάλουν την πορεία τους.

Αυτό είναι και το στοιχείο που αλλάζει την εικόνα για τη διεθνή ναυτιλία. Η πίεση προς το Ιράν δεν ασκείται πλέον μόνο μέσω κυρώσεων, απαγορεύσεων συναλλαγών και μαύρων λιστών. Έχει περάσει στην καθημερινή λειτουργία των πλοίων και επηρεάζει τον ίδιο τον σχεδιασμό των voyages.

Η αμερικανική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι η εφαρμογή του αποκλεισμού δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες σημαίες ή εθνικότητες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αποχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες εγκαταστάσεις.

Για έναν operator αυτό μεταφράζεται σε πολύ περισσότερα από μία αλλαγή πορείας στον χάρτη. Μπορεί να σημαίνει επιπλέον ημέρες ταξιδιού, διαφορετική κατανάλωση καυσίμων, καθυστέρηση στην παράδοση του φορτίου και, κυρίως, νέα ερωτήματα γύρω από τις συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ πλοιοκτητών, ναυλωτών και φορτωτών.

Ταυτόχρονα, στην άλλη πλευρά βρίσκεται η Τεχεράνη, η οποία επιχειρεί να διατηρήσει τον δικό της έλεγχο στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ. Έτσι δημιουργείται μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση: ένα εμπορικό πλοίο που δραστηριοποιείται στην περιοχή βρίσκεται ουσιαστικά ανάμεσα σε δύο διαφορετικά κέντρα που διεκδικούν λόγο πάνω στην κίνησή του.

Η ένταση με την οποία εξελίσσεται η νέα αμερικανική επιχείρηση φαίνεται ακόμη καθαρότερα εάν συγκριθεί με την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του αποκλεισμού. Από τις 13 Απριλίου έως τις 18 Ιουνίου είχαν ανακατευθυνθεί περισσότερα από 140 πλοία, ενώ εννέα είχαν ακινητοποιηθεί.

Η νέα φάση ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου και μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα ο αριθμός έχει ήδη φτάσει τα 82 πλοία. Εφόσον ο σημερινός ρυθμός συνεχιστεί, η δεύτερη επιχείρηση μπορεί σύντομα να πλησιάσει την κλίμακα της πρώτης.

Για τη ναυτιλία, επομένως, το βασικό ερώτημα αρχίζει να αλλάζει. Δεν είναι πλέον μόνο πόσο επικίνδυνο είναι να περάσει ένα πλοίο από τον Κόλπο, αλλά και εάν μπορεί να εκτελέσει το συμφωνημένο ταξίδι χωρίς να βρεθεί στη μέση μιας αντιπαράθεσης στην οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, να καθορίσουν ποιος περνά, προς τα πού και υπό ποιους όρους.

Διαβάστε επίσης

Δημοπρασίες: Τα μυθικά ακίνητα του Sotheby’s – Από Χαβάη και Φίτζι μέχρι Μανχάταν και Κέρκυρα (pics)

Τα κλειδιά για υψηλότερες συντάξεις

Ελληνικό γιαούρτι: Η μάχη για τα €440 εκατ. της αγοράς (πίνακας + pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ