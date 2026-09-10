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Σε επίπεδα-ρεκόρ εκτοξεύονται τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων διεθνώς, χωρίς να διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο επιβαρύνει ολοένα περισσότερο την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και αναγκάζει εμπόρους, πλοιοκτήτες, παραγωγούς και αγοραστές να αναζητούν ακριβότερες και πιο σύνθετες εναλλακτικές διαδρομές.

Τα ημερήσια έσοδα των supertankers στη βασική διαδρομή από τη Μέση Ανατολή προς την Κίνα έχουν φθάσει σε ιστορικό υψηλό, κοντά στα 800.000 δολάρια την ημέρα.

Την ίδια στιγμή, για μεταφορές από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Ασία, οι ναυλωτές προσφέρουν για τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, τα λεγόμενα VLCC, κατ’ αποκοπή ναύλο-ρεκόρ ύψους 29,5 εκατ. δολαρίων. Το ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 15 δολάρια ανά βαρέλι, χωρίς μάλιστα να συνυπολογίζονται οι πρόσθετοι πολεμικοί κίνδυνοι ή οι χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από απρόβλεπτες καθυστερήσεις.

Και προς το παρόν υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η τάση αυτή πρόκειται να αντιστραφεί. Ανάλυση της Kpler δείχνει ότι τα ημερήσια έσοδα των VLCC αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα 100.000 δολάρια την ημέρα και μέσα στο επόμενο έτος, δηλαδή σε επίπεδα υπερδιπλάσια των ιστορικών, τα οποία σπάνια ξεπερνούσαν τα 45.000 δολάρια.

«Υπάρχουν αρκετά σημεία συμφόρησης ταυτόχρονα», δήλωσε ο Άλεξ Γκραντ, παγκόσμιος επικεφαλής εμπορίας αργού, προϊόντων και υγρών της Equinor, στο περιθώριο του Asia Pacific Petroleum Conference στη Σιγκαπούρη.

«Η αγορά βρίσκεται υπό πολύ μεγάλη πίεση από όλα αυτά και αυτό αποτυπώνεται στα ναύλα», πρόσθεσε.

Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί έντονα αυτή την εβδομάδα μετά την επανέναρξη των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Η νέα άνοδος ήρθε καθώς η Ουάσιγκτον πλήττει ιρανικά δεξαμενόπλοια και η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις εναντίον αεροπορικής βάσης, πολεμικών πλοίων και εμπορικών σκαφών. Από την έναρξη του πολέμου, το αργό έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 40%.

Ωστόσο, άλλοι δείκτες της ενεργειακής αγοράς, και κυρίως τα ναύλα, αντιδρούν ακόμη πιο έντονα, καθώς δεν υπάρχει ορατό τέλος στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Χούθι εντείνουν τις επιθέσεις τους, ενώ τα ουκρανικά πλήγματα περιορίζουν τις εξαγωγές ρωσικού αργού και πετρελαϊκών προϊόντων.

Στις ΗΠΑ, οι λιανικές τιμές του ντίζελ έχουν φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, όπως και τα περιθώρια διύλισης για το συγκεκριμένο καύσιμο.

Ο δείκτης δεξαμενόπλοιων του Baltic Exchange, ο οποίος παρακολουθεί τα ημερήσια έσοδα των VLCC σε διαφορετικές διαδρομές, έχει υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου και έχει φθάσει σε ιστορικό υψηλό.

«Αν θέλω να μεταφέρω προϊόντα από το σημείο Α στο σημείο Β, το πρώτο πράγμα που εξετάζω είναι η αγορά ναύλων. Αν το κόστος δεν βγαίνει, δεν μπορώ να πραγματοποιήσω τη μεταφορά», δήλωσε ο Μαξ Τέι, επικεφαλής βαρέων προϊόντων της Repsol στην Ασία.

«Κατά μία έννοια, είμαι αιχμάλωτος της αγοράς ναύλων», πρόσθεσε.

Το Ορμούζ αλλάζει τις διαδρομές

Έμποροι και ναυτιλιακές εταιρείες που βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στη Σιγκαπούρη εκτιμούν ότι οι μεγαλύτερες παρακάμψεις και οι λιγότερο αποδοτικές μέθοδοι παράδοσης θα συνεχιστούν.

«Οι ποσότητες αργού υπάρχουν. Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι η διέλευση, είναι η μεταφορά», δήλωσε ο Μάνου Σεγκάλ, αντιπρόεδρος στρατηγικής και προμήθειας πρώτων υλών της ινδικής HPCL-Mittal Energy.

Από την έναρξη του πολέμου, οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, του κρίσιμου περάσματος που συνδέει ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο με τις διεθνείς αγορές, έχουν μειωθεί σημαντικά.

Ορισμένοι πλοιοκτήτες που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξακολουθούν να πραγματοποιούν διελεύσεις, χρησιμοποιώντας συχνά ένα σύστημα «μεταφοράς-σκυταλοδρομίας», με πλοία που περιμένουν στον Κόλπο του Ομάν.

Η μέθοδος αυτή έχει επιτρέψει να συνεχιστεί η ροή πετρελαίου, η οποία σύμφωνα με τη Vitol φθάνει περίπου τα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων είναι μικρότερος σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα και το κόστος παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Ο Baltic Exchange, ο οποίος έχει αρχίσει να δημοσιεύει νέο δείκτη για τη διαδρομή από τον Κόλπο του Ομάν προς την Ανατολική Ασία, εκτιμά ότι τα ημερήσια έσοδα σε αυτή τη διαδρομή έχουν αυξηθεί κατά 85% από την έναρξη του δείκτη, φθάνοντας σχεδόν τα 386.000 δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα.

Χούθι και Ερυθρά Θάλασσα ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το κόστος

Παράλληλα, οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και γύρω από τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ αναγκάζουν ορισμένα supertankers να παραλαμβάνουν σαουδαραβικό αργό από τερματικό σταθμό της Μεσογείου.

Η μεταφορά προς την Ασία απαιτεί πλέον διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και στη συνέχεια περίπλου της Αφρικής, προσθέτοντας περισσότερες από τρεις εβδομάδες στο ταξίδι και αυξάνοντας το κόστος κατά εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την πιο άμεση διαδρομή μέσω του Κόλπου του Άντεν.

Ένας ακόμη παράγοντας που αυξάνει τόσο τις αποστάσεις όσο και το κόστος είναι η ενισχυμένη ζήτηση της Ασίας για αμερικανικό αργό, καθώς οι αγοραστές επιχειρούν να εξισορροπήσουν το υψηλότερο κόστος με τον χαμηλότερο γεωπολιτικό κίνδυνο.

«Πρέπει να αποδεχθούμε το σχετικά υψηλότερο κόστος logistics, επειδή θα χρειαστούν πολλές εναλλακτικές διαδρομές αντί εκείνων μέσω της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Τακέσι Χασιμότο, πρόεδρος της Mitsui O.S.K. Lines.

Την ίδια στιγμή, ενεργειακές εταιρείες της Μέσης Ανατολής επιχειρούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της κατάστασης, ενισχύοντας τους ιδιόκτητους στόλους τους ώστε να περιορίσουν την εξάρτησή τους από εμπορικά διαθέσιμα πλοία.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Kuwait Petroleum Corp. έχει δηλώσει ότι η εταιρεία αγοράζει περισσότερα πλοία, ακολουθώντας την πρόσφατη επιθετική επέκταση του στόλου της Abu Dhabi National Oil Co.

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