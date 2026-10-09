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Η Κίνα δεν περιορίζεται πλέον στην παραγωγή και εξαγωγή εκατομμυρίων αυτοκινήτων, αλλά επιχειρεί να ενισχύσει και τον έλεγχο της θαλάσσιας μεταφοράς τους προς τις διεθνείς αγορές. Με τις εξαγωγές οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας από το λιμάνι Ningbo να καταγράφουν αύξηση 99,1% και τους ναύλους των πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων να φτάνουν τα 95.000 δολάρια ημερησίως, η κινεζική Ningbo Ocean Shipping σχεδιάζει να δεσμεύσει έως 480 εκατ. δολάρια για την εξασφάλιση δύο επιπλέον πλοίων από την Atlas Maritime συμφερόντων του Λέοντα Πατίτσα, επιδιώκοντας να αποκτήσει ισχυρότερη θέση σε μια αγορά με αυξανόμενη στρατηγική σημασία.

Πρόκειται για δύο Pure Car and Truck Carriers (PCTC), χωρητικότητας 7.000 αυτοκινήτων το καθένα, με μηχανές διπλού καυσίμου και δυνατότητα κατανάλωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι συμβάσεις θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια έως 20 ετών, ενώ το συνολικό ύψος των μισθωμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 480 εκατ. δολάρια.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης, δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο μόλις από τον περασμένο Αύγουστο. Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη των πρώτων δρομολογίων της, προχωρά στον σχεδιασμό μιας σημαντικής επέκτασης, επιλέγοντας μακροχρόνιες χρηματοδοτικές μισθώσεις αντί της απευθείας αγοράς πλοίων.

Πίσω από την απόφαση της Ningbo Ocean Shipping βρίσκεται μια ευρύτερη αναδιάταξη της αγοράς θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων. Η ταχύτατη ανάπτυξη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες μεταφοράς προς την Ευρώπη και άλλες αγορές, καθιστώντας τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων πλοίων καθοριστικό παράγοντα για την εξαγωγική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές του Ningbo, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 εξήχθησαν μέσω του λιμανιού 301.000 οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας, συνολικής αξίας περίπου 5,1 δισ. δολαρίων.

Ο αριθμός των οχημάτων ήταν αυξημένος κατά 99,1% σε ετήσια βάση, ενώ η αξία των εξαγωγών ενισχύθηκε κατά 95,5%. Η σχεδόν διπλάσια εξαγωγική δραστηριότητα δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει το ενδιαφέρον κινεζικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων να αποκτήσουν σταθερή πρόσβαση σε μεταφορική ικανότητα.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραδοσιακούς διαχειριστές car carriers, καθώς η είσοδος νέων κινεζικών εταιρειών μπορεί να μεταβάλει σταδιακά τις συνθήκες ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στις γραμμές που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.

Η Ningbo Ocean Shipping έκανε την πρώτη της ουσιαστική κίνηση στην αγορά των car carriers τον Αύγουστο, όταν εγκαινίασε υπηρεσία μεταφοράς αυτοκινήτων με το νεότευκτο Clean Star. Το πλοίο, κατασκευής 2026, έχει χωρητικότητα 7.000 αυτοκινήτων, διαθέτει μηχανές διπλού καυσίμου LNG και ναυπηγήθηκε από τη Yantai CIMC Raffles.

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