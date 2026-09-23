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Στην παραλαβή του νεότευκτου δεξαμενόπλοιου Odin Star προχώρησε η Atlas Maritime, του Λέοντα Πατίτσα, συνεχίζοντας το εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης και ενίσχυσης του στόλου της.

Πρόκειται για Suezmax χωρητικότητας 157.000 dwt, το οποίο κατασκευάστηκε από τη Daehan Shipbuilding (DHSC) στη Νότια Κορέα και παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με scrubber, σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων που επιτρέπει τη συμμόρφωση με τα διεθνή όρια εκπομπών θείου.

Η ένταξη του Odin Star στον στόλο αποτελεί κομβικό σημείο για την αναπτυξιακή στρατηγική της Atlas Maritime, καθώς είναι το 20ό νεότευκτο πλοίο που παραλαμβάνει η εταιρεία μέσα σε διάστημα έξι ετών.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της, επενδύοντας σε σύγχρονα και αποδοτικότερα πλοία μεγάλης χωρητικότητας.

Παράλληλα, η νέα παραλαβή ενισχύει την παρουσία της Atlas Maritime στην αγορά των crude tankers σε μία περίοδο κατά την οποία η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονης χωρητικότητας και οι γεωπολιτικές αναταράξεις διατηρούν αυξημένο το ενδιαφέρον για τα Suezmax.

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