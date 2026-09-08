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Σε μια νέα φάση περνά η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν επιχειρεί πλέον να μεταφέρει την αντιπαράθεση από τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στον ίδιο τον έλεγχο των όρων ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου.

Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει νέα ζώνη αποκλεισμού της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, την ώρα που η κίνηση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ υποχωρεί εκ νέου σε μονοψήφια επίπεδα. Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η συνέχιση των επιθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική κλιμάκωση και σε αυτό που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «οικονομικό πόλεμο».

Τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της αναστάτωσης στη ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Κέπλερ, μόλις επτά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, από οκτώ την Κυριακή. Ο αριθμός ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερος, καθώς δεν καταγράφονται πλοία που κινούνται με απενεργοποιημένο το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης, το γνωστό σύστημα εντοπισμού των πλοίων.

Η εικόνα δεν αποτελεί μια στιγμιαία πτώση της κίνησης. Ο μέσος όρος των τελευταίων δέκα ημερών είχε ήδη περιοριστεί στα περίπου δέκα πλοία ημερησίως, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι πριν από τον πόλεμο περίπου 125 εμπορικά πλοία την ημέρα διέρχονταν από τα Στενά. Η νέα κίνηση της Τεχεράνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο τον κίνδυνο μιας επίθεσης εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου.

Το Ιράν προαναγγέλλει τη δημιουργία μιας περιορισμένης ζώνης ναυσιπλοΐας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τις διαδρομές που θα μπορούν να ακολουθούν τα εμπορικά πλοία. Ήδη από προηγούμενες φάσεις της κρίσης, η Τεχεράνη είχε επιχειρήσει να κατευθύνει πλοία προς ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ τώρα η προοπτική μιας νέας ζώνης περιορισμού δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους ναυλωτές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Κάθε νέα μονομερής ρύθμιση των διελεύσεων επηρεάζει την αξιολόγηση του κινδύνου, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, τις αποφάσεις για το εάν ένα πλοίο θα εισέλθει στον Περσικό Κόλπο και, τελικά, τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στην περιοχή. Η σημασία των Στενών είναι δύσκολο να υποτιμηθεί. Πριν από την έναρξη του πολέμου, από το Ορμούζ περνούσε σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κλιμάκωση δεν περιορίζεται στη ναυσιπλοΐα. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, περιλαμβανομένων αμερικανικών συμφερόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Η απειλή αυτή αυξάνει τον κίνδυνο για ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα της περιοχής: από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα και τα διυλιστήρια μέχρι τους τερματικούς σταθμούς και τα πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι αγορές έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν μεγαλύτερο γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές. Την Τρίτη το πετρέλαιο Μπρεντ πλησίασε τα 99 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας προστέθηκαν στην αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, για τη ναυτιλία είναι ότι η κρίση αλλάζει χαρακτήρα. Από την αρχική απειλή επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια, το επίκεντρο μεταφέρεται σταδιακά στο ποιος καθορίζει τους κανόνες διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Και όσο η κίνηση των πλοίων παραμένει σε μονοψήφιους αριθμούς, η απόσταση από την κανονικότητα εξακολουθεί να είναι τεράστια.

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